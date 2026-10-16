快手可灵 AI 模型 Kling 4.0 全量上线，单次生成视频最长可达 30 秒

IT之家 10 月 16 日消息，快手可灵 AI 昨晚宣布，Kling 4.0 正式全量上线 klingai.com。

面向企业客户与开发者的 API 服务将于近期开放

据介绍，Kling 4.0 的画面真实感、创意可控性、叙事完整度都有大幅提升，在视听表现、多关键帧、口型匹配、文字生成、创意复刻等多个功能点上实现了突破。

IT之家附主要升级内容如下：

全面升级了高速运动、连续动作、跟拍、环绕等大幅镜头运动，镜头的稳定性和连贯性都达到了更专业的标准

支持高品质音频与双通道立体声，声音的纵深和层次感更足，更接近同期声的真实感，打造全新“身临其境”的听觉体验

进一步打磨了角色口型的匹配精度，声音、对白与表演之间的协同更自然，角色的演绎更具“活人感”

支持 4K、1080p 的 10-bit HDR 格式输出，更丰富的色彩层次，更平滑的明暗过渡；还支持 21:9 的超宽画幅

单次输入最多 10 张图片、5 段视频及 7 个主体，在同一生成任务组合使用。不同参考素材协同生效，角色、动作、镜头和声音的呈现会更贴近预期，减少反复调试的成本

支持任意组合文字、图片、主体等多种输入，对原视频中的主体与背景进行增加、修改和删除。还可以调整视频的风格、天气、颜色、材质、景别视角等内容

支持单次生成视频最长可达 30 秒，支持长镜头与连续叙事，让情绪、动作、镜头，在同一条叙事线上自然生成和发展

支持最多 10 张多关键帧输入，自由设定关键画面节点，精准控制人物状态、场景变化与情节节点

支持输入长度提升至 8000 tokens，并对提示词进行合理补充、扩写与润色，引入导演思维的创作判断

支持电影感、动画、奇幻、像素风、毛毡等视觉风格

支持中、英、日、韩、西、葡、德、法、印地语等多语种语言，以及北京、中国台湾、东北、四川、粤语、美式英语、英式英语、印度英语等多种口音与方言。并且支持生成多语种文字、Emoji 与 Logo