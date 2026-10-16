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苹果 Minions 研究：闲置 Mac GPU 组队，几分钟就能完成 10 小时 AI 任务

2026/10/16 9:14:02 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 15 日）发布博文，报道称苹果研究团队公布了一项名为 Minions 的系统研究，尝试聚合闲置 Mac GPU，形成一个可动态调度的“虚拟 GPU 云”，用于运行大规模机器学习推理任务。

IT之家援引博文介绍，传统 AI 推理通常依赖集中式 GPU 集群，面临成本高、扩容慢、排队时间长等问题；而 Mac 在日常办公、浏览和创作场景中，GPU 常常长期空闲。

苹果公司在论文中阐述了 Minions 方案，希望重新组织这些“看不见的算力”，在不额外采购 GPU 的情况下，让多台 Mac 协同完成 AI 任务。

根据论文概述，系统由四个关键部分组成：

  • Minion Server 负责接收任务、拆分子任务并协调调度；

  • PostgreSQL 元数据存储记录任务与设备状态；

  • 运行在各台 macOS 设备上的 Minion Executor 通过 Apple Silicon GPU 本地执行推理；

  • Minion Watchdog 则监控设备掉线、休眠或断电等情况，并把未完成任务重新分配给其他可用设备。

在技术实现上，Minions 采用“拉取式”任务模型：设备主动向服务器领取可执行的子任务，并通过原子化机制避免多台设备重复处理同一任务。推理结果可写入对象存储，系统还提供基于 Grafana 的实时监控面板，便于团队了解在线、忙碌和空闲设备数量。

苹果披露的测试结果显示，此前因集中式 GPU 资源不足而需排队超过 10 小时的部分推理任务，在 Minions 下可在数分钟内开始执行；团队无需新增 GPU 硬件，也降低了基础设施成本。

不过，这项技术目前更像是面向企业内部的研究与工程方案，而非面向普通消费者的正式产品。研究团队也指出，跨部门使用他人设备时，数据保密和治理是重要顾虑。

参考

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关键词：苹果AI

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