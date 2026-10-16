苹果 Meta 破冰合作：两台 512GB 内存 Mac Studio 本地跑“美国最强开源 AI 模型”

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 16 日）发布博文，报道称 Meta 和苹果公司破冰合作，可以在两台 Mac Studio 上本地运行“迄今性能最强的美国公开权重模型”Muse Spark Open。

IT之家今天曾报道，Meta 推出开源权重模型 Muse Spark Open，总参数量达 8160 亿，其中活跃参数为 420 亿，上下文窗口达 100 万 token，主要面向编程、智能体（Agent）任务、多步骤推理与软件工程等复杂工作场景。

在本次发布中，最受关注的是 Meta 和苹果公司的破冰合作。该媒体指出在过去多年时间里，两家公司在商业、隐私、监管和产品生态上长期对立，而这次围绕 Muse Spark Open 在 Mac Studio 上本地运行展开技术合作，属于罕见的公开协作。

本次演示在 2 台配备 512GB 统一内存的 Apple M5 Ultra Mac Studio 上，通过最新 MLX 框架运行 Muse Spark Open。

Meta CEO 扎克伯格与苹果 CEO 约翰 · 特努斯（John Ternus）均在社交平台确认了合作。特努斯表示，Mac Studio 正持续突破设备端 AI 的能力边界；扎克伯格则称该模型在新款 Mac Studio 上运行表现良好。

不过，这套方案并不便宜。512GB 版 Mac Studio 尚未正式发售，预计将于本月晚些时候推出；而 256GB 版 Mac Studio 的售价已超过 1 万美元（IT之家注：现汇率约合 67,030 元人民币）。