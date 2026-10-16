特斯拉能飞：第二代 Roadster 预订意向金 33.2 万元起，马斯克宣布 2028 年量产

IT之家 10 月 16 日消息，今天（16 日）上午的特斯拉第二代 Roadster 发布会上，车辆演示了短时间的“飞行”效果。马斯克宣布，新车将于 2028 年开始生产。

目前，该车已在特斯拉官网开放预订，Performance 版本预订意向金为 33.2 万元。根据介绍，此版本可在公共道路上行驶，可乘坐两人，配备主动空气动力学系统和多模式吸气系统。

实现这一效果，主要得益于车底的负压风扇吸附系统，可以主动把车压向地面。借助 SpaceX 的冷气推进器（IT之家注：选配），车辆最终成功“飞起来”。演示中，车辆利用大功率风扇和推进器沿倒置坡道向上行驶，随后完成空中旋转动作，平稳地降落在下方的地面上。

演示车辆还利用推进器，在行驶过程中将自身“举”了起来，从前方摆放的 Cybercab、Cybertruck、Tesla Semi、Model Y 和 Model 3 车辆上方越过。

发布会结束后，马斯克在 X 上发文：“事实证明，未来确实会有飞行汽车。”

按照马斯克此前的说法，这次发布会是“史上最伟大的产品演示”。

特斯拉表示，当前路上行驶的每辆车都受限于轮胎抓地力，而 Roadster 的推进系统产生的推力是轮胎抓地力的 4-5 倍。在相同质量下，施加更大的推力意味着显著提升的加速性能，“剩下的就交给物理定律了”。长久以来，SpaceX 一直使用推进器来定位航天器。车内每个可用的空隙都塞满了碳纤维缠绕压力容器，车上更多的压缩气体，也能带来更长的飞行时间。

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