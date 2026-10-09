华为鸿蒙电脑 9 月体验报告发布：全新沉浸光感、图库 AI 修图、小艺任务模式等

IT之家 10 月 9 日消息，华为官方今日在花粉俱乐部发布了鸿蒙电脑 9 月体验报告，公布了鸿蒙电脑今年 9 月升级多个版本后带来的新变化，包括全新沉浸光感、图库 AI 修图、小艺任务模式、动态壁纸、华为远程分享、超空间存储 / 内存技术、3D 影像壁纸等。

参考IT之家昨日报道，DevEco Studio 也已正式上线鸿蒙 PC 并开启公测，一站式鸿蒙应用 AI 开发工具 DevEco Code 与 AI 开发能力套件 DevEco CLI 同步迎来鸿蒙 PC 版首次公测。

据华为官方介绍，此次 DevEco“三件套”公测响应了开发者对鸿蒙电脑开发工具与 AI 辅助研发的需求，可提升从开发、调试到上架的全链路效率。DevEco Studio 支持集成开发与多端调试、DevEco Code 提供一站式 Agentic 开发体验、DevEco CLI 则将鸿蒙开发能力开放给更多 Agent 工作流。

延伸阅读

据IT之家此前报道，华为在 2026 年 7 月 29 日举行的鸿蒙电脑新品技术沟通会上，由华为终端云服务小艺业务部总裁贾永利介绍了全新小艺任务，其可实现“从能说到能干”的转变，支持多智能体协同架构，拥有 4 大类 2300+ 项技能，可自主规划、按需组合。

小艺任务还支持定制邮件、浏览器控制等功能，可提供分析任务、生成表格、本地搜索、汇总确认、桌面文件解析、信息获取等能力；官方称其端侧运行 WebAgent 任务成功率持平人类水平。

关于此次公测的 DevEco Code，其内置 GLM5.3 和 GLM5.1 模型，通过 Harness 技术提升应用编译通过率和任务完成率，支持用户配置第三方模型，并提供 Plan、Build、Goal 三种模式，覆盖开发全流程。DevEco CLI 则为各类 AI Agent 提供能力套件，涵盖从工程初始化到调试日志抓取等多个环节，可通过命令行快速打通鸿蒙应用开发流程。

据华为开发者官网信息，鸿蒙电脑版 DevEco Studio 于 2026 年 10 月 8 日首次发布公测版。相关公测还要求支持机型为 HUAWEI MateBook Pro、HUAWEI MateBook Fold 非凡大师等，系统需为 HarmonyOS 7.0.0.107 及以上版本，内存需 16GB 及以上、硬盘空间需 100GB 及以上。

文中提到的沉浸光感是鸿蒙的一套界面视觉能力，可将悬浮页签与沉浸光感应用于标题栏和底部导航，通过材质、交互与自适应设计提升应用核心界面的视觉效果。

此外，鸿蒙电脑的产品矩阵仍在扩充。据华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东预告，首款鸿蒙台式机华为擎云 HM650 系列计划于 2026 年 10 月上市，搭载华为自研麒麟 X90 芯片，主要面向政企、金融、能源等商用办公场景。