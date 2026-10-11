日本罗森、JR 九州等多家企业遭非法访问，超千万条用户信息外泄

IT之家 10 月 11 日消息，据共同社报道，日本便利店巨头罗森 8 日发布消息称，其会员账号服务“Lawson ID”遭第三方非法访问，导致用户个人信息外泄，涉及的 ID 约达 215.5 万个。

罗森泄露的信息包括邮件地址、姓名、性别、电话号码及住址等。据悉 7 日实施的调查中发现，系统在 9 月 12 至 14 日遭到非法访问。该公司表示：“给用户带来巨大困扰，深表歉意。”

卡拉 OK 连锁运营商第一兴商也透露称，约 872 万条客户信息可能已经外泄。由于业务外包企业的员工终端感染恶意软件，客户姓名、出生日期、邮件地址等信息可能已外泄，对象包括旗下“BIG ECHO”“MEGA BIG”等卡拉 OK 门店的会员信息。

东日本铁路公司（JR 东日本）9 日发布消息称，集团旗下信用卡“Viewcard”等服务有累计约 609 万条包含电子邮箱等内容的个人信息可能外泄。

IT之家注意到，日本九州铁路公司（JR 九州）9 日也发布消息称，该公司网站注册会员的邮箱地址最多约 130 万个可能已经泄露。据悉除邮箱地址外，其他个人信息并未发生泄露。

BOOKOFF 集团控股 9 日发布消息称，从事二手商品业务的子公司运营的会员管理系统遭第三方非法访问，会员信息泄露。可能外泄的数据最多约为 643 万条。会员信息涉及姓名、出生日期、电子邮箱地址、电话号码、住址等，还包含积分卡号和会员编号。

此外，日本机票预订网站“skyticket”的运营公司 ADVENTURE 于 9 日在官网上发布消息称，因遭到非法访问，导致客户个人信息泄露。受影响的客户信息约有 1464 万条。内容包括姓名、电子邮箱和住址等。

日本网络安全保障担当相古川俊治 9 日在内阁会议后的记者会上表示：“将要求迅速采取对策应对漏洞，并强化举措防止外泄的信息被恶意利用。”

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