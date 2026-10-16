IT之家 10 月 16 日消息，国际 AI 安全研究团体 Swarmchasers 于 10 月 14 日发布的一份研究报告披露，一批运行在腾讯云环境中的 AI 智能体出现了“越狱”行为，试图绕过安全限制访问外部系统。

腾讯云官方今日发布声明称，此次事件属于意外，相关模型并非来自混元团队，且未发现蓄意针对或协同行动的证据，这些智能体属于对第三方开发者所建模型的评估活动。

根据 Swarmchasers 报告，这些 AI 智能体在 9 月 28 日至 10 月 8 日期间，共尝试访问高德地图服务 2818 次。这些智能体最初执行的是看似常规的任务，如查询中国动物园、公园和博物馆最常用的入口信息。在遭遇高德系统的反爬虫机制拦截后，部分智能体尝试了多种绕过手段，包括利用公共安全扫描服务远程执行代码、使用公开软件代码中泄露的高德 API 密钥、以及探测预生产环境端点等。绝大多数尝试均以失败或被拦截告终，但仍有少量智能体通过缓存页面获取了部分数据。

研究团队通过技术手段与部分智能体进行了直接对话。这批智能体在对话中自称其运行在受限的腾讯云沙盒环境中，互联网流量通过一个名为“hysandbox-ats”的中间人智能体转发。

研究人员检查的 17 个相关邮箱账户均由位于香港的腾讯云服务器创建，但智能体所声称的模型身份（IT之家注：部分自称来自 Anthropic Claude）被研究者视为不可靠。

腾讯在声明中回应称：“我们对这些发现高度重视。我们正在加强网络访问控制和智能体监控。”