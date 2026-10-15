NASA 研发耐极寒固态电池，目标用于月球探测任务

IT之家 10 月 15 日消息，美国国家航空航天局（NASA）在各类天文探索项目的幕后，常有不少有意思的科研工作。今天，这家航天机构公布了一项电池研发项目的相关细节，目标是打造能够耐受极低温环境的电池，最终计划将其用于月球探测任务，例如后续的阿尔忒弥斯计划。

据IT之家了解，地球上绝大多数电子设备所用的锂离子电池依靠液态电解液工作，低温环境下电解液会结冰，进而损坏电池。大家也都有切身体会：手机放在高温车内会自动关机，这类电池同样无法在极高温度下正常工作。月球白天最高温度可达 100 摄氏度，而月球南极夜间最低气温低至零下 200 摄氏度，现有的电池技术难以满足这样严苛的环境要求。

这项名为 SPEARS（Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space，太空极端环境适应性固态电源）的项目，旨在研发固态电池，用陶瓷或聚合物固态材料替代传统液态电解液。这类新型电池虽然仍需要预热才能工作，但目前测试中，极寒环境不会对其造成损伤；相比锂离子电池，其配套的温控系统能耗更低。

NASA 研发团队虽然是为月球极端气候开发的这款电池，但这项技术未来也有可能用于地球上的各类设备。