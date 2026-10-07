赛豆 AIVA ME7 量产路测车无伪谍照曝光，定位介于轿车与 SUV 之间的跨界车

IT之家 10 月 7 日消息，博主 @SugarDesign 今日曝光了赛豆 AIVA ME7 量产版路测无伪谍照。

从图中可以看到，AIVA ME7 的车身造型延续 AIVA Origin Concept 概念车的设计，车顶处配有激光雷达，预计将支持高阶智能辅助驾驶功能。

参考IT之家此前报道，今年 9 月底，赛豆科技（重庆市沙坪坝区与赛力斯共同投资）旗下 AIVA 品牌首款量产车型 AIVA ME7 在法国巴黎尚普拉特勒城堡完成全球首秀。

据介绍，AIVA ME7 定位介于轿车与 SUV 之间的跨界车，提供纯电与增程双动力版本，造型低趴溜背，轴距约 2.9 米。新车灯组被命名为“灵动光眸”，可亮起迎宾眼神，并对手势互动做出回应。

延伸阅读

赛豆科技的前身为赛力斯旗下蓝电科技，于 2026 年 5 月完成约 66.71 亿元增资扩股。增资后，重庆国资投资基金沙磁致远持股 34.5% 成为第一大股东，赛力斯旗下赛湖公司持股 32.96% 退居第二，宁德时代旗下问鼎投资等产业投资人和管理团队持股平台亦参与其中，公司按现代公司治理规则独立运营。

AIVA 品牌于 2026 年 6 月 9 日晚在北京发布，名称取自 "Artificial Intelligence Voyage Ahead"，寓意 AI 陪伴用户一路向前，同时带有“爱我”的语义联想，AIVA Origin Concept 概念车同步亮相。品牌提出“AI 定义汽车，先有 AI，再有车”的造车路径。AIVA 总裁、产品经理为李博。

AIVA ME7 的巴黎首秀发生在当地时间 2026 年 9 月 28 日晚，由 AIVA 携手懂车帝举办“灵眸之夜”活动，地点为巴黎尚普拉特勒城堡。该车后续将在位于重庆沙坪坝区青凤科创城的赛力斯超级工厂（凤凰工厂）生产制造，并计划建立独立销售渠道，与 AITO 问界的渠道分开，面向国内与海外市场。

智能化方面，AIVA 与火山引擎合作，由后者提供豆包大模型、智能座舱等技术服务；辅助驾驶则采用元戎启行的解决方案，走无高精地图路线，并未采用华为乾崑 ADS 或鸿蒙智行技术路线。按官方说法，AIVA 全系车型将覆盖 20 万元以上主流市场，与赛力斯旗下 AITO 问界的高端定位形成差异化互补。

外观方面，AIVA ME7 的设计灵感来自大自然，车头采用潜航式前脸与鲨鱼鳍前保险杠，车侧由 G4 超平滑曲线勾勒，车尾为双鲸尾宽体设计，后扰流板形同巨鲸深潜时尾鳍上扬的姿态；轮毂提供灵感源自鸟类许愿骨结构的飞枢运动轮毂，以及模拟翅膜的翅脉低风阻轮毂。巴黎首秀上该车带来海狼银、珊瑚紫、火烈红三款车身颜色，色彩均取自自然生物。