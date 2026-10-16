消息称某厂超大杯评估测试天玑 9600 Pro 处理器，预计为 OPPO Find X10 Ultra

IT之家 10 月 16 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料称，某厂超大杯确实在同步评估测试 D9600 Pro（天玑 9600 Pro）处理器。结合该博主此前的爆料习惯，该机预计为 OPPO Find X10 Ultra。

不过，该博主强调该方案但还没完全定下来，过两个月再看。目前，处于 AB Test 测试阶段，还需要等内部博弈。

联发科今年 9 月发布天玑 9600 Pro 旗舰芯片，OPPO Find X10 Pro Max 手机首批搭载。该芯片首批搭载 2nm 制程工艺，拥有 330 亿 + 晶体管，深度联合台积电共研。

CPU 天玑智算融合架构方面，天玑 9600 Pro 的 CPU 搭载：

2 x 超大核 C2-Ultra 4.55GHz

3 x 大核 C2-Pro 4.35GHz

3 x 大核 C2-Pro 3.1GHz

GPU 方面，天玑 9600 Pro 相比天玑 9500 的同功耗下性能提升 18%，峰值性能下功耗下降 24%，光追性能提升 18%。

按照以往惯例，OPPO 超大杯机型通常会搭载高通骁龙最新旗舰芯片，此次测试天玑旗舰芯片是否带来变数还不得而知。IT之家也会持续关注，并带来最新报道。