OPPO Find X10 Pro Max 手机体验：3 颗两亿镜头，就是这么豪横

9 月 22 日，OPPO 举办了新品发布会，正式发布了全新 OPPO Find X10 系列旗舰新机。其中，系列顶配的 Find X10 Pro Max，无疑是本次发布会大家最关注的核心产品。

我们知道，Find X 系列一直是 OPPO 影像旗舰路线的集大成之作，以“真实影像 + 全能体验”为核心定位，特别是在影像上向来是不吝堆料且有自己的想法的，而这次的 Find X10 Pro Max 在这个路线上又进一步狂飙起来，全球首发三颗 2 亿像素哈苏全焦段镜头，覆盖主摄、超广角与潜望长焦，实现照片与视频能力双满配；同时搭载天玑 9600 Pro 2nm 旗舰芯片、8000mAh 冰川电池、新一代 1nit 明眸护眼屏，并首发 ColorOS 17 系统，在性能、续航、屏幕与系统体验上同步拉满。

再看今年的国内旗舰市场，高端市场份额持续向头部集中，用户平均换机周期突破 40 个月，换机决策越来越偏向于“体验驱动”。而在影像旗舰这条赛道上，全焦段覆盖、照片与视频双优、光学硬件与计算摄影的深度协同，已经成为行业共识的突围方向。对 Find X10 Pro Max 来说，光有创新显然还不够，还需要用实打实的体验建立差异化，才能在存量换机的市场中验证产品竞争力。

那么 Find X10 Pro Max 实际到手的体验竞争力到底怎么样呢？目前IT之家已经拿到了“浅钛”配色的 Find X10 Pro Max，今天就给大家分享一下使用感受。

先看包装，OPPO Find X10 Pro Max 的包装盒秉持了这个系列一直以来简洁而富有设计感的风格，外壳是白色，内里是黑色，正面有大大的矩形视窗设计，只有产品相关的高亮烫印文字，没有图案，简洁明快。

IT之家拿到的是 OPPO Find X10 Pro Max“浅钛”配色。整机设计灵感源于经典哈苏相机，从视觉到触感，从光学标识到模块布局，全面致敬经典。

在“浅钛”配色上，OPPO 运用了高难度的一体式冷雕工艺与细腻的绒砂工艺，机身背部呈现出内敛而高级的哑光质感。搭配微光金属中框，不仅触感温润，更在视觉上营造出一种浑然一体的精致感。除浅钛外，OPPO Find X10 Pro Max 还提供了月白、暖橙等配色。

背部的影像模组是整机设计的视觉核心。OPPO 哈苏联合研发三 2 亿镜头群，三颗 2 亿像素摄像头激发了全新的设计语言。模组以纯粹的几何轮廓勾勒出秩序美感，配以超精密冷雕玻璃一体成型，让“相机感”油然而生。

其中，LUMO 原色舱模组内采用了独特的跑道圆舱体设计，专门承载第二代丹霞色彩还原镜头。模组上的哈苏 Logo，也是顶级光学品质的背书，彰显专业影像的身份象征。OPPO 还首次在方形 Deco 中引入了齿轮纹设计。通过高精度 CNC 雕刻工艺，在每一次触摸时都能唤起经典相机般的操作仪式感。

手机正面是一块 6.78 英寸的屏幕，拥有 1.15mm 极窄四等边，亮屏后可以看到边框非常窄，而且自然匀称，视觉观感很出色。

机身元素方面，右侧为音量键和电源按键，左侧有一枚单独的快捷键，机身顶部是扬声器开孔和天线条，底部则为 SIM 卡插槽、天线条、麦克风、USB-C 接口和扬声器开孔。

机身尺寸方面，OPPO Find X10 Pro Max 机身长和宽分别是 161.32mm×76.57mm，同时IT之家测得机身厚度 8.6mm（官方数据为 8.4mm），重量方面，这款浅钛版本测得为 236g（官方数据为 235g）。

整体来说，这款 OPPO Find X10 Pro Max 浅钛款做工精致扎实，颜值走的是沉稳而内敛的风格，没有过多修饰，保留了钛金属原始的冷冽和克制，百搭又耐看。

要说 OPPO Find X10 Pro Max 最核心的体验，那自然还得是影像。今年 4 月的 Find X9 Ultra 上，OPPO 通过双两亿像素双潜望五摄光学系统的激进配置给很多人留下了深刻印象，而这次，Find X10 Pro Max 更是直接用上了全球首个、更是目前全球唯一的全焦段三 2 亿镜头群，首次在超广角、主摄、长焦三摄全焦段上，实现全大底、全大光圈、全超高像素、全哈苏品质。具体来看，Find X10 Pro Max 的后摄相机配置包括：

哈苏 2 亿超清长焦镜头：70mm 人像焦段 | 2 亿超高像素 1/1.56 英寸超大底 | f/2.1 大光圈 CIPA 7.5 专业级防抖。

哈苏 2 亿超动态主摄：首发 DeepPix 技术，17EV 超高动态 | 2 亿超高像素 1/1.3 英寸超大底 | f/1.5 大光圈 CIPA 6.5 专业级防抖。

哈苏 2 亿超清超广镜头：2 亿超高像素 | 1/1.56 英寸超大底 | f/2.2 大光圈进光量提升至 202% | 124° 超广视场角。

另外在闪光灯的上方，还有一枚第二代丹霞色彩还原镜头，支持 15EV 超高动态，感光效率提升 43%，可在照片、实况、视频全场景生效。

接下来我们直接通过实拍样张来看看 Find X10 Pro Max 的实际拍照表现。

三 2 亿镜头群最直观的效果就是能够在全焦段都拍出清晰且细节丰富的照片，所以我们先来看解析力，从 0.5× 超广角镜头开始，下面这组分别是使用标准模式和 2 亿像素哈苏超清模式拍摄的照片。可以看到，没放大之前就能感觉到 2 亿像素哈苏超清模式拍摄的照片明显比标准模式细节更丰富，画面有一种“厚重感”，不过在成像的色彩、画面风格上，两者有细微差别，但不明显。

放大之后看楼房的细节，可以发现标准模式下，OPPO Find X10 Pro Max 的超广角解析力已经很不错了，墙面没有明显的涂抹，小卖部的招牌也能看清。而 2 亿像素的模式可以看到墙面的细节丰富度有所提升，但是其实提高并不明显。

标准模式 0.5×

2 亿像素模式 0.5×

然后切换到 1× 主摄镜头，还是同样的场景，可以看到在 2 亿哈苏超清模式下，同样是能明显看出画面细节更多，但是 2 亿哈苏超清模式直出的照片相比标准模式色彩相对更平一些，曝光处理相对也更高一些。

标准模式 1×

2 亿像素模式 1×

放大后，2 亿超清模式的细节解析力明显更高，墙面、路面都能看到更多的细节，不过 2 亿超清模式放大后能看到画面有些发虚，比如小卖部招牌字体边缘有些虚影。

标准模式放大

2 亿像素模式放大

接着是 2 亿超清长焦镜头，进一步拍摄楼房的局部细节，可以看到 2 亿哈苏超清模式下，画面更加清晰锐利。

标准模式 3× 长焦

2 亿像素模式 3× 长焦

继续放大，在 3× 长焦的这个镜头下，2 亿像素的优势得到更直观的展现，放大后，标准模式拍摄的照片小卖部的招牌文字能看清，上面的小字也能够辨认。而使用 2 亿哈苏超清模式拍摄的照片放大后，招牌上的文字明显更加清楚，而且连小字也看得清清楚楚。

标准模式放大

2 亿像素模式放大

可见，全焦段三 2 亿镜头群带来的望远能力是立竿见影的，每个焦段都能拍出丰富清晰的画面细节，而这其实只是三 2 亿镜头群望远能力的下限。下面我们换个场景，接着看 OPPO Find X10 Pro Max 还能拍多远。

接下来的场景，我们来到公园，先给大家看一下标准模式 1 倍焦段拍摄的画面，而我们的目标是要拍远方的山。

我们直接放大到取景器给出的推荐焦段最大的 6× 焦段，已经能拍到远处山峰的整体，无论是前景的树叶，还是后面的山石，都很清晰，画面没有糊。

然后切换到 10× 焦段，画面依然是清晰锐利的，山体上的岩石纹理清楚可见，植被的细节也没有糊在一起的情况。

接着放大到 30×，画面的清晰度依然是能够让人满意的，无论是裸露的岩石表面细节，还是植被边缘，都是细节丰富。

再放大到 60×，在这个倍数下，拍出来的山石边缘仍然是清晰分明的，纹理细节有些许丢失，但整体还是不错的。

最后放大到最高的 120×，这时候解析力已经比较吃力了，但是从成片来看，倒并没有糊到不能看，虽然有明显的锐化和涂抹，但岩石表面的细节比预期的要丰富，还是让人颇感意外的。

相信大家已经能感受到 OPPO Find X10 Pro Max 这套影像系统强大的望远能力了。而这其实还不是它的上限。如果你拥有 OPPO 哈苏增距镜，还可以进一步拍出更清晰的远方画面细节，变成演唱会神器。

全新 OPPO 哈苏增距镜套装包含增距镜本体、增距镜保护壳、增距镜转接环，增距镜手托支架以及一根编织材质的摄影肩带、增距镜收纳包。装配好后，平时可以将增距镜挂在身上，方便随时使用。

接上增距镜后，就只能使用超清长焦镜头进行拍摄了，其他镜头会被转接环遮挡。增距镜模式下支持 10× 光学直出、至高 20× 无损变焦。还是这个场景，先拍一张 10× 焦段的，能看到相较于不装增距镜，画面明显更加清晰，细节满满，而且装上增距镜后，还获得了前景树木的虚化效果。

20× 无损焦段，画面依然非常清晰，就和光学变焦拍摄的照片基本看不出差别：

40× 焦段下，可以看到拍摄到的山体画面细节元素依然非常丰富，整体清晰锐利，画质并没有明显的减退。

再到 60×，画质还是够看的：

这次直接拉到最大的 200× 焦段，在极限焦段下，画质出现了模糊和涂抹，不过整体还是能看的，也没有完全糊成一片。

可以看到，搭配 OPPO 哈苏增距镜，Find X10 Pro Max 的望远能力进一步增强，在最高 200× 焦段下成像的画质依然是可用的，对于平时看演唱会或者有拍很远处景物的朋友来说，这套增距镜相信会大有用处。

看完了望远的能力，下面我们再看看 OPPO Find X10 Pro Max 在基本成像素质方面的表现。首先还是标准模式下直拍的白天样张，能看到 Find X10 Pro Max 直出照片的成像风格比较贴近自然，色彩表现和人眼所见几乎差不多。

接着是白天日间光线对比比较强烈的场景，这个拍摄角度下，画面中的建筑完全是逆光。从照片上看，Find X10 Pro Max 的动态范围表现也比较出色，天空高光处没有过曝，而完全背光的建筑也并没有变成死黑，而是和周围的光影环境形成了自然的过渡，既有细节又不至于太亮，同时画面也很纯净，这张照片整体的光影关系还原得很自然。

能做到这样自然的高动态范围光影呈现，主要是得益于 Find X10 Pro Max 首发的全新 DeepPix 动态拓展技术，传感器能捕获更丰富的光电子，配合升级的处理管线，系统能够兼顾高像素、高动态信息完整性与处理时效，让全链路原彩 ProXDR 升级为新一代 ProXDR ，再一次提高实时高动态范围。

再看下面这张室内逆光人像的照片，Find X10 Pro Max 对场景也做到了细致的还原，画面光影变化交代得很准确，从窗外到室内，都很自然明亮，而处于暗部的人物面部也不是那种失去血色的暗沉，而是柔和的光影过渡，保留了人物肤色的细节和色泽，整体看起来清透自然，光影很有层次感。

再看下面这个夕阳斜照的场景，其实整个画面都处于暗部，局部反光高亮，首先 Find X10 Pro Max 对夕阳天空的色彩变化层次反映得很细腻，然后可以看到即便是远处大背光的楼房暗面，细节也得到了很好的保留。画面整体影调柔和、纯净、通透，将夕阳西下的场景很好的还原了出来。

时间来到晚上，我们来看夜间拍摄的照片，下面这张是夜晚广场上的照片，环境光线比较复杂，Find X10 Pro Max 标准模式直出的照片画面清透明亮，色彩的还原也很到位，无论是高光还是暗处，光影的表达都很准确。

放大看画面解析力很高，远处路牌上的字清晰可见，周围树木的暗部也没有肉眼可见的噪点。

下面这一张，场景中的光线对比更加强烈，Find X10 Pro Max 也做到了很好的还原，无论是商场店铺内还是霓虹灯、路灯的高光都做到了自然呈现，暗部也不失细节。

除了这些，Find X10 Pro Max 还支持众多影像的玩法，比如小编印象比较深的就有 LUMO 调色盘。依托 LUMO 计算虚化引擎，LUMO 调色盘能进行人景双曲线分别调节，一方面守护人像肤色，规避全局影调、饱和度调整带来的肤色偏移，保留肤色通透真实的原生质感；另一方面针对面部光影做独立保护，即便整体画面明暗大幅调节，也能让面部光影过渡柔和自然。

LUMO 调色盘采用网格象限式交互逻辑，上下滑动调节影调，左右滑动调节色彩，你无需理解复杂参数，即可以最符合直觉的方式进行风格调整，并且单手即可完成操作。同时内置极值保护策略，无需担心过曝或者过饱和。

比如大家可以对照下面几张小编随手调的色彩质感，每种调色风格下，人像肤色都不会显得突兀，能和画面整体色调形成和谐的质感。

如果你不想手动调节，也可以选择内置的 18 款风格，涵盖和光、浓郁、复古、霓虹等，相信总有一款是你的菜。

另外 Find X10 Pro Max 还支持 LUMO 灵感构图功能，它可以通过 AI 抛砖引玉式的构图指引，激发你的创作灵感，对于不会构图的同学来说会比较实用，核心包括“灵感构图”和“灵感推荐”两个全新体验。

实际使用时，只需要在取景界面点击构图的按钮，然后上下左右晃动一下手机，取景界面就会出现一个白点和圆圈，将圆圈和白点重合，此时的画面就是 AI 人物比较好的构图，这时候系统还会主动帮你调整好焦段，你只需要按下快门就行了。

“灵感推荐”则是依托 2 亿热门动作参考与 300 万国内景点数据，结合实时定位与取景画面，智能给到契合当下场景的构图灵感，为你打开创作视野。

总体来说，OPPO Find X10 Pro Max 作为全新一代影像旗舰，整体表现确实是比较顶，小编印象最深的还是三 2 亿镜头群带来的全焦段、全场景细节清晰、画质出色的拍摄体验，感觉 OPPO 通过极致的堆料，把手机影像望远长焦这个事已经玩到了现阶段能达到的顶点。

下面是更多 Find X10 Pro Max 拍照样张的参考：

三、性能体验

在性能方面，OPPO Find X10 Pro Max 的核心看点是首发搭载了天玑 9600 Pro 芯片平台, 天玑 9600 Pro 行业首批搭载 2nm 制程工艺，拥有 330 亿 + 晶体管，深度联合台积电共研。CPU 核心包括：2 x 超大核 C2-Ultra 4.55GHz、3 x 大核 C2-Pro 4.35GHz、3 x 大核 C2-Pro 3.1GHz，GPU 为 Arm Mali-G2 Ultra NX GPU（12 核），支持硬件级光线追踪；首发支持 LPDDR6 内存和 UFS 5.0 闪存。IT之家拿到的这款为 16GB 内存和 512GB 存储的版本。

实际性能方面，IT之家先做了跑分测试，《安兔兔评测 V12.0》成绩为 4150362 分，其中 CPU 得分 1215657 分，GPU 得分 1559549 分。同时小编还测了《GeekBench6》，得到单核成绩 3806 分，多核成绩 10863 分，对于一款主打影像的旗舰来说，这个成绩属于正常发挥。

GPU 方面，小编还用《3D Mark》测试了 Steel Nomad Light 项目, 得到 3527 分的成绩, 平均帧率为 26.13 FPS。

接下来是游戏测试，小编先选择《原神》进行测试，测试时游戏画质调到极高的选项，60 FPS 模式，手机开启性能模式，然后在枫丹廷跑图 15 分钟。

结束时，测得游戏运行的平均帧率为 59.0 FPS，5% LOW 帧为 57.4 FPS。游玩过程中全程流畅，并没有感觉到有掉帧或者卡顿的情况。

从 CPU 调度情况来看，游玩过程中 CPU 的 8 个核心调度都还算积极，整体频率大约在 0.5GHz 到 1.2GHz 之间波动，偶尔冲高。

游戏运行的平均功耗为 3.38W，这个功耗属于是比较小的了，游玩过程中机身没有明显的发热感，实测机身最高温度为 35.7℃，在后置摄像头下方的区域。

接着小编使用对性能要求更严苛的《燕云十六声》来进行测试，游戏测试时候画质调到“极高”模式，然后在游戏中的开封城里跑图 15 分钟。

游戏结束时，测得平均帧率为 57.3 FPS，5% Low 帧为 52.1 FPS，游玩过程中整体丝滑流畅，偶尔在场景加载的时候会有一瞬间的掉帧。

查看 CPU 的调度情况，两颗 C2-Ultra 超大核有一颗调度比较积极，有一颗处于待命状态，会在需要的时候瞬时冲高然后回落，全程主要是 3 颗 C2-Pro 大核在发力。

游戏运行的平均功耗为 5.77W，算是比较收着的，机身最高温度在背面摄像头下方偏右一些，为 37.2℃，温度的控制还是很不错的。

总体而言，Find X10 Pro Max 对性能的调教偏向于优先保证机身的功耗和发热控制，性能释放相对保守一些，但是这也足以应对日常使用和大部分高负载游戏场景了。

四、系统功能体验

Find X10 Pro Max 搭载最新的 ColorOS 17 系统，主打“超流畅，更懂你”。其内置的流畅双引擎迎来全面升级：极光引擎从绘制层深入渲染层，实现融合渲染，内存占用和渲染负载降低；潮汐引擎通过个性化行为感知链实现精准调度，带来行业首个记忆后台。

在 UI 上，ColorOS 17 采用有生命力的流体设计，带来凝光视效、流体动效、柔性反馈，比如拖动音乐播放器进度条，会有光影变化。

锁屏下拉进入胶囊态，反复点击切换胶囊与沉浸形态，左右滑动切换不同应用胶囊，连续高频操作下，动画衔接都能做到丝滑跟手，无闪跳无卡顿。

再比如还有当你从锁屏至主界面时，锁屏界面的时钟和主界面的时钟是一镜到底连贯过渡的; 主界面应用图标运动轨迹也会跟随时钟轨迹。主打一个连贯丝滑，这种跟随式反馈不仅提高流畅感，也让你感觉锁屏和主界面是一体的。交互非常自然。

性能优化方面，ColorOS 17 带来个性化感知调度，官方称之为“记忆后台”，前台应用性能前倾、重要后台应用精准保活、非重要后台智能冷存，后台稳定保活率提升 55.6%。测试时，小编尝试开启 12 款应用，每个应用在二级页面停留 2 分钟，二次进入后进度能够全接续。

此外，ColorOS 17 还是 ColorOS 迈向个性化主动智能的关键一步，On-Device Compute 端侧大模型、Persona X 记忆共生引擎、Agent Matrix 智能体生态框架，三大 AI 技术底座也迎来全面突破。去年，OPPO 行业首创 AI 一键闪记，率先将个性化记忆体验带给用户，而在 ColorOS 17 上一键闪记在原有记码记账记视频，记大师参数的基础上，还新增记取件码、记联系人信息、记演唱会抢票时间等场景。一键闪记可在任意界面结合当前内容给出意图推荐。

比如小编之前在电商 App 上有一个快递，只要点一下 AI 快捷键，小布就会帮我把这个快递的快递员、联系方式以及取件码记下来，提醒我取快递。

五、充电和续航

OPPO Find X10 Pro Max 搭载 8000mAh 的冰川电池，标配 80W 超级闪充。IT之家对其进行了续航测试，测试前给手机充满电，屏幕亮度 50%，连接 Wi-Fi，开启蓝牙，音量 50%，然后进行如下测试项目：

最高画质下连续玩 30 分钟《燕云十六声》，消耗 3% 电量。

《哔哩哔哩》播放 1080P 高帧率电影 45 分钟，消耗 3%。

刷 15 分钟微博消耗 1%。

刷 20 分钟抖音，消耗 1%。

最后刷 10 分钟《IT之家》，耗电 1%。

五项测试共耗时 120 分钟，累计消耗 9% 电量，这个续航表现还是非常优秀的，超过小编测试过的绝大部分手机。

充电方面，IT之家在手机电量为 0 自动关机后，使用手机标配的 80W 充电器开始充电，实测 20 分钟充到 29%，充满电需要 79 分钟。

六、结语

正如开头所说，OPPO 的 Find X 系列最近几代在影像上都是不吝堆料的，正如这次的 Find X10 Pro Max，3 颗 2 亿像素镜头带来的画质提升确实是简单直接，可以说影像能力直接拉满了，短期内恐怕很难找到对手，不仅如此，OPPO 还在影像的玩法、功能等方面做了细致的优化和丰富，从而让这一代“超大杯”的影像体验几乎挑不出毛病。

同时，Find X10 Pro Max 本身也是一台合格的旗舰手机，性能上对天玑 9600 Pro 的调教虽然相对保守一些，但也绝对能轻松应付绝大多数的高负载场景，然后在外观手感、续航、系统体验方面都能做到均衡发展，特别是 ColorOS 17 交互的流畅、精致感，以及小布带来的 AI 体验，都给小编留下了比较深的印象。

总之，如果你喜欢手机摄影，喜欢精致和美好的感觉，那么这款 OPPO Find X10 Pro Max 绝对要成为你购买旗舰手机时的优选项，而如果你的需求更侧重于极致的游戏体验、发烧的性能追求，那么可以关注 9 月这波热潮的其他新品。