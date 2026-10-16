奕境 X9 纯电版新车申报：四驱版搭载 300kW+150kW 双电机

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奕境 X9 纯电动多用途乘用车完成申报。

奕境 X9 定位纯电动大六座 SUV，本次申报推出两个版本，均提供了 6 座布局，车身尺寸方面，双电机版本长宽高分别为 5301 mm / 2015 mm / 1805 mm，单电机版本长宽高为 5301 mm / 2015 mm / 1820 mm，轴距均为 3120 mm，前轮距 1722 mm，后轮距 1732 mm，整备质量分别为 2877 kg 和 2723 kg，总质量分别为 3357 kg 和 3203 kg。

IT之家注意到，动力方面，本次申报两款车型均为纯电动力，后驱单电机版本最大功率为 300 kW，前后双电机版本前电机最大功率 150 kW，后电机最大功率 300 kW，最高车速均为 200 km/h。电池方面，两款车型均采用来自宁德时代的磷酸铁锂电池，电池总成由科新动力电池系统（湖北）有限公司生产。

配置层面，两款车型都配备了来自博世的防抱死制动系统，可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统 (EDR)，同时可选装双色车身、不同样式轮辋、电动踏板、前后组合灯、门把手。轮胎提供 255/50R21 109W、275/45R21 110W、HL255/50R21 113V 三种规格可选。

以下为汽车参数详情：

▲ 双电机版

▲ 单电机版