泰国警方查获非法跨境光纤：350 米线路直通缅甸电诈园区，每日 6TB 流量相当于 300~400 人使用

IT之家 10 月 16 日消息，据 Tom's Hardware 今日报道，泰国警方近日在泰缅边境查获一起涉嫌为缅甸诈骗园区非法提供网络服务的案件。

据介绍，泰国当局在边境村庄发现一条跨境铺设的 48 芯光纤线缆，长约 350 米，每日传输数据量约为 6TB，疑似用于为缅甸境内的非法赌场及诈骗中心提供网络连接。

据《南华早报》报道，执法人员对泰国北碧府 Nong Lu 村的两处民宅展开搜查。该地区毗邻缅甸三佛塔关口，是泰缅边境网络诈骗活动较为集中的区域之一。警方发现，两处普通民宅的网络使用量异常庞大，足以满足整个村庄的日常网络需求。

其中一处民宅附近发现了一条带有坚固保护层的 48 芯光纤。线缆沿杆塔铺设，并向缅甸境内延伸约 350 米，涉嫌将泰国的网络带宽跨境输送至相关犯罪场所。

泰国国家广播与电信委员会副秘书长兼代理秘书长 Trairat Viriyasirikul 表示，该线路每日使用的数据流量约为 6TB，相当于 300 至 400 人的网络需求。调查人员怀疑，这些网络资源被非法转接至缅甸境内的一处诈骗园区，为当地非法赌场和涉嫌诈骗的场所提供网络连接。

报道称，一名身份尚未公开的男性嫌疑人每天收取 700 泰铢（IT之家注：现汇率约合 139.9 元人民币），允许相关人员通过其住所铺设线路。

泰缅边境的网络诈骗园区近年来持续受到区域执法部门关注。路透社 2025 年 3 月曾报道称，泰国警方估计，缅甸边境诈骗中心仍有多达 10 万人工作，其中既包括涉嫌参与诈骗的人员，也包括遭人口贩运或胁迫从事诈骗活动的受害者。

《南华早报》还指出，随着缅甸境内及柬埔寨部分诈骗园区遭遇打击，一些相关犯罪组织据称正将业务转移至规模较小的酒店、公寓和别墅等场所，而非继续依赖大型集中式园区。

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