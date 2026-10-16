手握“HyperHybrid 增程技术”的奥地利集团 Obrist 破产：曾为特斯拉汽车“电改增程”

IT之家 10 月 16 日消息，据外媒 electrek 报道，为特斯拉汽车“电改增程”而闻名的奥地利集团 Obrist 已陷入破产，其旗下 3 家公司目前均已资不抵债，合计负债约 3,180 万欧元（IT之家注：现汇率约合 2.39 亿元人民币）。过去十余年间，该公司一直在推广名为 HyperHybrid 的增程技术，试图将其打造为纯电动汽车的替代方案，但最终未能推出任何量产车型。

其中，负责 HyperHybrid 动力系统的 Obrist Powertrain 欠 34 名债权人约 1,885 万欧元（现汇率约合 1.42 亿元人民币），目前仅剩 9 名员工。持有集团甲醇生产和二氧化碳捕集相关专利的 Obrist Technologies 则欠 10 名债权人约 608 万欧元（现汇率约合 4,565.7 万元人民币），已经没有员工。集团旗下负责德国销售和研发业务的 Obrist DE 同样陷入资不抵债，负债约 680 万欧元（现汇率约合 5,106.4 万元人民币）。

创始人 Frank Obrist 将公司陷入困境归因于多年高昂的研发成本、未能成功的投资者谈判，以及欧洲汽车行业面临的危机。AKV 还指出，欧洲汽车制造商逐步转向纯电动汽车，也是导致集团破产的原因之一。

Obrist 最早于 2020 年初引起关注，当时公司发布了一款基于特斯拉 Model 3 改造的原型车“Mark II”。该车将原有电池组容量缩减至 17.3 kWh，并在前备厢内安装了一台功率为 40 kW 的双缸汽油发电机，宣称综合续航里程可达 1000 公里。

当时，Obrist 声称已经将这套动力系统授权给一家未具名的“国际合作伙伴”，并预计搭载该系统的量产车型将在 2023 年前推出。公司还表示，随着产量提升，这套系统的成本可控制在约 4,500 欧元（现汇率约合 33,793 元人民币），并有望将 Model 3 的售价削减一半以上。然而，这家合作伙伴始终没有公开露面，量产车型也从未问世。此后，Obrist 虽多次在欧洲车展上展示相关技术，但始终未能拿出真正投入市场的产品。

2022 年，Obrist 又推出了一款基于特斯拉 Model Y 的原型车，改用其称为“aFuel”的合成甲醇作为燃料，并将宣传重点从低成本混合动力转向所谓的“气候正效益”出行。公司声称，这款车每行驶 1 公里就能从大气中移除 24 克二氧化碳，理由是生产燃料时捕集的部分碳最终会被封存于地下。

然而 Obrist 始终未能将其技术构想转化为量产产品。该公司的商业模式主要依赖动力系统授权，却始终缺乏能够公开验证的量产客户，同时不断强调纯电动汽车存在缺陷。随着早期承诺未能兑现，其宣传重点又从 2023 年量产计划转向所谓的气候正效益甲醇，最终进一步扩大为取代全球化石燃料、总投资高达 50 万亿美元（现汇率约合 335.15 万亿元人民币）的宏大构想。

与此同时，纯电动汽车的电池成本持续下降，续航里程不断提升，Obrist 希望解决的“续航焦虑”问题也在逐渐缓解，种种原因共同导致了其最终迎来破产结局。