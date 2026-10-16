华为 nova 12 / 13 系列手机开启鸿蒙 HarmonyOS 7 花粉 Beta 尝鲜升级

更智能：HarmonyOS 7 的小艺迎来升级，进化为可养成的系统智能体，可调用 2100+ 系统能力与 500+ 生态 Skills，一句话完成复杂任务。新增的小艺导航条主动服务，越用越懂你。全新上线智能短信与学习模式：重要短信主动提醒、全链路 AI 学习辅助。客服小艺也全面升级，从答疑到报修一站式搞定，让手机更聪明，也更贴心。

更沉浸：HarmonyOS 7 带来鸿蒙空间计算，把真实光影搬进数字世界。全新 3D 空间壁纸，随手机晃动呈现立体纵深；日历随节气变幻，天气 App 融入城市地标，打开就像实地探访。配合光随指动、粒子飞散等动效，从锁屏到系统界面，每一次滑动都沉浸在细腻的光影流动中。

更安全：HarmonyOS 7 星盾安全迎来全面升级，构建全新的 AI 安全底座。AI 能力融入到每一个环节，打造智能化主动安全体系，构建起覆盖防护诈骗电话、阻断诈骗应用、识破诈骗剧本的全链路防诈闭环，让安全防御从被动响应转向主动预见。

更流畅：HarmonyOS 7 针对鸿蒙设备整机性能以及续航做了全新提升，性能模式下支持指定应用保活，最多 16 个应用不被系统后台自动关闭。此外，奥维互动地图导入速度加快；金融 App（折叠机）内屏外屏跟手性提升；电商抢购、出行 / 演出抢票响应与提交速度优化。