华为 nova 12 / 13 系列手机开启鸿蒙 HarmonyOS 7 花粉 Beta 尝鲜升级

IT之家 10 月 16 日消息，华为官网最新显示，华为 nova 12 系列、nova 13 系列手机现开启鸿蒙 HarmonyOS 7 花粉 Beta 尝鲜升级。
在 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，鸿蒙 7 操作系统正式发布。新系统主打全新空间美学，搭载 Harmony Intelligence 智能架构，拥有系统智能体小艺，已正式开启公测。
更智能：HarmonyOS 7 的小艺迎来升级，进化为可养成的系统智能体，可调用 2100+ 系统能力与 500+ 生态 Skills，一句话完成复杂任务。新增的小艺导航条主动服务，越用越懂你。全新上线智能短信与学习模式：重要短信主动提醒、全链路 AI 学习辅助。客服小艺也全面升级，从答疑到报修一站式搞定，让手机更聪明，也更贴心。
更沉浸：HarmonyOS 7 带来鸿蒙空间计算，把真实光影搬进数字世界。全新 3D 空间壁纸，随手机晃动呈现立体纵深；日历随节气变幻，天气 App 融入城市地标，打开就像实地探访。配合光随指动、粒子飞散等动效，从锁屏到系统界面，每一次滑动都沉浸在细腻的光影流动中。
更安全：HarmonyOS 7 星盾安全迎来全面升级，构建全新的 AI 安全底座。AI 能力融入到每一个环节，打造智能化主动安全体系，构建起覆盖防护诈骗电话、阻断诈骗应用、识破诈骗剧本的全链路防诈闭环，让安全防御从被动响应转向主动预见。
更流畅：HarmonyOS 7 针对鸿蒙设备整机性能以及续航做了全新提升，性能模式下支持指定应用保活，最多 16 个应用不被系统后台自动关闭。此外，奥维互动地图导入速度加快；金融 App（折叠机）内屏外屏跟手性提升；电商抢购、出行 / 演出抢票响应与提交速度优化。
更互联、更温暖：隐私分享层面，碰一碰新增翻转加密能力，隐私文件防偷窥。远距离传输方面，华为分享进一步打破距离约束，支持各类大文件远程直传。全新“亲密圈”聚合亲友健康、日程与相册，甚至联动宠物设备，让关心在数字空间时刻在线。此外，全新升级的 HarmonyOS 7 让听障用户能顺畅接单送外卖，也能听懂环境中的关键声响，给用户生活提供有效帮助。
IT之家注意到，在本月初的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 9000 万！
此次突破为新系统的快速铺开奠定了基础。三年以来，鸿蒙终端设备数持续增长，预计将在今年第四季度内突破 1 个亿。9 月 7 日起，HarmonyOS 7 面向首批多款机型陆续开放升级。