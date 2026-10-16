【IT之家开箱】微星神影 16 魔龙姬星际套装图赏：星云白 + 魔龙姬，这套装备有点特别

IT之家 10 月 16 日消息，作为微星 40 周年推出的特别之作，神影 16 魔龙姬限定款把二次元 IP「魔龙姬」融进了传统的游戏本里，用一抹星云白取代常见的黑色机身，让这台高性能机器多了一份清爽与个性。

目前IT之家已经拿到了这款特别的游戏本新品 —— 神影 16 魔龙姬星际套装 2026。

值得一提的是，本次IT之家拿到的并不只有笔记本本体，还包括同主题耳机、鼠标和鼠标垫。

从机身到外设，整套装备都融入了魔龙姬的设计元素，视觉风格保持统一。

设计上，微星神影 16 魔龙姬限定款采用了星云白配色，并将微星旗下的二次元 IP「魔龙姬」融入整体设计。

机身 A 面采用白色盖板，右侧布置了微星龙盾 Logo。表面的幻彩珠光涂层会随着光线和观察角度的变化，呈现出细微的色泽差异，让纯白机身多了几分层次感。

整体线条依然保留了游戏本应有的硬朗感，而星云白配色则柔和了传统电竞设计的凌厉气质，让整机看起来更加清爽，也少了几分张扬。

微星神影 16 魔龙姬限定款可以单手掀开屏幕，最大开合角度约为 135°。

翻开机身，其配备了一块 16 英寸釉月屏，屏幕上边框中央集成了摄像头，旁边设置了物理防窥开关，并配有麦克风开孔。

分辨率为 2560×1600（2.5K），16:10 比例，刷新率达到 240Hz，官方标称覆盖 100% DCI-P3 广色域、500nits 峰值亮度。

C 面的键盘区域延续了白色主题，采用带数字小键盘的全尺寸布局，下方搭配一块大尺寸一体式触控板。

WASD 四个按键与电源键使用了半透明键帽设计，方便背光透出。

方向键则加入了像素风格的网点渐变纹理，与魔龙姬限定版的个性化设计相呼应。

触控板采用与机身一致的白色设计，表面略微下凹，横向延伸的布局也让整个掌托区域看起来更加舒展。

机身尺寸方面，微星神影 16 魔龙姬限定款厚度约为 21.95–23.85mm，重量约 2.25kg。

相比上一代产品，这次全新模具在体积上做了明显瘦身，配合白色机身，视觉上比传统厚重游戏本轻盈不少。

接口布局上，微星神影 16 魔龙姬限定款将接口分布在机身左右两侧及后部。

机身左侧设有锁孔、电源接口，以及两个 USB-C 接口，均支持最高 10Gbps 数据传输，并支持 100W PD 供电和 DP 1.4 视频输出。

机身右侧提供一个 3.5mm 二合一音频接口，以及两个支持 5Gbps 传输速率的 USB-A 接口。

后部则安排了 RJ45 有线网口、HDMI 2.1 FRL 接口和一个 5Gbps USB-A 接口。这样的布局覆盖了游戏、外接显示器和常见 USB 外设等使用场景。

此外，随机器附带的电源适配器输出功率为 240W，规格为 20V/12A。至于体积，也是意料之内了。

翻到机身底部，D 面同样采用星云白配色，不过设计语言与 A 面有所区别。几何线条让底部显得更具机械感，右上角的红色结构件则增加了视觉对比。

底部设置了两条较为醒目的大面积进风区域，机身四周和中间分布着防滑脚垫，为桌面放置提供支撑。

微星神影 16 魔龙姬限定款电池容量为 80Wh。存储方面，机器提供两个 M.2 SSD 插槽，出厂搭载的三星 PM9C1b 固态硬盘容量为 512GB，采用 PCIe 4.0 规格，旁边还预留了一个支持 PCIe 5.0 的 M.2 插槽。

性能部分，微星神影 16 魔龙姬星际套装，核心配置和之前的锐龙版保持一致：搭载 AMD 锐龙 9 8940HX 处理器与 NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU，115W 满功耗释放。整机双烤功耗可达 190W。配备了酷寒散热系统，采用双风扇、五热管、四出风口的散热模组布局，覆盖 CPU 与 GPU 两大核心热源。

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