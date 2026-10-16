三星携手 Reality Defender，面向新加坡企业用户开发端侧 AI 深度伪造检测方案

IT之家 10 月 16 日消息，三星宣布联合深度伪造检测公司 Reality Defender 合作，开发面向企业用户的端侧 AI 深度伪造检测方案。该方案将直接在三星 Galaxy 设备上运行，帮助企业识别 AI 生成的虚假语音、视频和图像，降低冒充诈骗及其他相关风险，计划率先落地新加坡市场。

IT之家获悉，Reality Defender 专注于企业级深度伪造检测，利用多种 AI 模型实时分析语音、视频和图像内容。例如，该技术能够在实时通话中识别冒充他人的合成语音，也可用于客户身份识别和新用户注册审核，帮助企业发现可疑的虚假内容。

Reality Defender 表示，随着生成式 AI 技术的发展，利用合成语音和视频实施诈骗的情况日益受到关注。有调查显示，2024 年新加坡有 56% 的企业曾遭遇音频深度伪造诈骗，另有 52% 的企业遇到过视频深度伪造相关事件。

个人用户同样面临此类诈骗带来的经济损失。数据显示，2025 年，新加坡受冒充政府官员诈骗影响的受害者至少损失 2.429 亿新元），占当地全年诈骗总损失的 26.6%。

三星电子新加坡公司综合业务部门总监兼负责人 Timothy Tan 表示，三星希望通过此次合作，帮助企业更早发现潜在威胁，双方计划开发实用的端侧深度伪造检测方案，在相关数据需要上传至云端处理之前，就能识别潜在风险。

此次合作的一大重点是将检测过程放在 Galaxy 设备本地完成。与依赖云端分析的方案相比，这种方式有望减少敏感数据向外部服务器传输的需求，从而降低数据泄露风险。三星还计划借助 Knox 安全平台，为相关功能提供保护。Knox 覆盖从芯片底层到应用层的多个安全环节。

目前，三星尚未公布这套方案的具体上线时间，也没有透露哪些 Galaxy 机型将获得支持。目前来看相应项目主要面向新加坡企业用户，未来有望率先帮助当地企业避免 AI 诈骗风险。