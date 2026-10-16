三星 Galaxy A38 手机影像规格曝光，沿用 5000 万像素主摄方案

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 Galaxy Club 昨日（10 月 15 日）发布博文，报道称在 2027 年的 Galaxy A 系列手机影像方面，三星将采用保守的产品策略，继续沿用前代机型配置。

在 Galaxy A58 手机影像配置沿用 Galaxy A57 之后，最新消息称 Galaxy A38 手机会沿用旧款配置，预计将配备 5,000 万像素主摄、1,200 万像素超广角镜头和 500 万像素微距镜头，前置则为 1,200 万像素自拍相机。

在 Galaxy A38 手机升级方面，影像规格沿用前代方案外，三星更倾向于在处理器、电池、屏幕、系统体验等方面寻求改进，不过目前暂未有相关信息流出。

价格方面，报道认为 Galaxy A 系列售价可能继续上涨。Galaxy A36 于 2025 年发布时起售价为 379 欧元（IT之家注：现汇率约合 2,846 元人民币）；Galaxy A37 今年发布时为 429 欧元（现汇率约合 3,222 元人民币），近期官方建议零售价更上调至 469 欧元（现汇率约合 3,522 元人民币）。据此推测，Galaxy A38 的起售价可能进一步接近 500 欧元（现汇率约合 3,755 元人民币）。

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