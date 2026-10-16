七彩虹橘宝 R16 游戏本新增 AMD R7 H 255 + 16G + 512G + RTX 5060 配置，9999 元（国补 8499.15 元）

IT之家 10 月 16 日消息，七彩虹 MEOW 橘宝 R16 游戏本新增了一款搭载 AMD 锐龙 7 H 255 处理器 + RTX 5060 显卡 +16GB 内存 + 512GB 固态硬盘的版本，京东原价 10299 元，首发立减 300 元，叠加国补后到手价为 8499.15 元。

该机采用全新 MEOW 系列家族设计语言，采用冰川白配色，A 面带有特殊纹路和猫爪印设计。

该机搭载 AMD 锐龙 7 H 255 移动处理器、NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本 GPU（115W），配备 16 英寸 2.5K IPS 电竞屏，拥有 2560×1600 分辨率、165 Hz 刷新率、100% sRGB 高色域。

散热方面，该机配备全新酷冷散热系统，采用 4 根大尺寸热管与 2 颗集束散热风扇，散热效率更高，同时风扇噪音更小，支持独显直连 / 混合输出两种模式切换。

其他方面，该机配备 WiFi 6E 无线网卡和 1000 Mbps 千兆网卡，接口方面包含 USB 3.2 Gen 2 Type-C（IT之家注：支持 DP）、USB 3.2 Gen2 Type-A、HDMI、mini DP、RJ45 网络接口等。

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延伸阅读

文中提到的 AMD 锐龙 7 H 255 移动处理器基于 Zen 4 架构（Hawk Point），采用 4nm 制程，拥有 8 核 16 线程，最高加速频率可达 4.9GHz，并集成 Radeon 780M 核显。

所搭载的 NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本 GPU 基于 Blackwell 架构，配备 8GB GDDR7 显存、128-bit 位宽与 3328 个 CUDA 核心，支持 DLSS 4 多帧生成技术。

本次到手价涉及的国家补贴，是针对笔记本电脑等设备的专项补贴，按优惠结算后实付金额的 15% 立减，单件最高补贴 1500 元，且无价格门槛，本轮补贴申领有效期至 2026 年 12 月 31 日。

七彩虹旗下潮玩电竞品牌 COLORFIRE 曾于 2025 年 5 月发布 2025 款 MEOW R16 游戏本，同样搭载锐龙 7 H 255 与 RTX 5060 组合，当时标配 16GB DDR5 内存与 1TB PCIe 4.0 SSD，首发价 6999 元，国补到手价 5599 元。