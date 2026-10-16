Linux 调频策略引发讨论：华为建议默认开启 CPU Boost，Arm 工程师提出异议

IT之家 10 月 16 日消息，Phoronix 发现，华为工程师张鹏杰（Pengjie Zhang）昨日向 Linux 内核提交补丁，提议在支持相关功能的前提下默认启用 ACPI CPPC CPUFreq 驱动中的 CPU Boost 模式。为此，该补丁修改了 cppc_cpufreq.c 文件，新增了 20 行代码用于初始化 Boost 默认状态。

ACPI CPPC（Collaborative Processor Performance Control，协作式处理器性能控制）是一套由 ACPI 定义的处理器性能控制机制，操作系统可通过它与平台固件交互，调节处理器性能。

在当前通用 ACPI CPPC 驱动下，当处理器的最高性能等级（Highest Performance）高于标称性能等级（Nominal Performance）时，Boost 模式默认处于禁用状态，用户必须通过 sysfs 手动开启。

Phoronix 指出，ACPI CPPC 驱动广泛用于 ARM64 Linux 服务器平台，而对于使用这些平台的用户而言更希望保持峰值性能。

张鹏杰表示，只要有至少一个 CPU 支持 Boost，就应该自动为所有支持该功能的策略启用 Boost。

不过，Arm 工程师、Linux 开发者 Christian Loehle 对此提出了不同看法。他认为，现代处理器的功耗和热设计约束太过于复杂，Boost 模式本身并不能保证处理器不会降频。

我时常在想我们是否应该完全保留 Boost，如今芯片的功耗和散热边界已经足够复杂，以至于 Boost 的意义不大，它既不能保证不会降频，也不一定能获得请求的性能。

他指出，懂行的用户可以自行通过 scaling_max_freq 单独设置性能上限，使其适应不同平台、工作负载和运行环境。

Loehle 还提及，华为也曾引入过另一个相关 commit（54e74df5d76d），他对此的使用场景感到好奇，并认为在 Linux 上拥有一个标称性能不等于最高性能的平台目前只会带来更多麻烦。

IT之家提醒：此次补丁针对的是通用 ACPI CPPC CPUFreq 驱动，并非面向所有 Linux 处理器平台统一开启 Boost。最终是否合并，仍取决于 Linux 内核维护者后续的讨论与审查。