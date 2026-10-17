Claude 当起“数字考古学家”：不到 30 分钟揭开困扰密码学界 26 年的 NSA 参数来源之谜

IT之家 10 月 17 日消息，Anthropic 公司昨日（10 月 16 日）发布博文，宣布其内部研究用 Claude 模型用不到 30 分钟，追溯出五条美国国家标准与技术研究院（NIST）标准椭圆曲线的“种子”（seed）来源，为一桩延续约 26 年的密码学悬案提供了可复现的答案。

IT之家注：这里的种子（seed），可以理解为“生成椭圆曲线参数时使用的一段起始数据”，生成规则像一台固定程序的机器，种子就是投入机器的原料。同样的原料，按照同样的规则处理，就能得到同样的结果。公开种子后，其他人可以复算，检查曲线参数是否确实按公布的步骤生成。

谜题源于 2000 年纳入美国数字签名标准的一组椭圆曲线。相关种子由美国国家安全局（NSA）提供，却未说明生成过程，长期引发是否暗藏后门的猜测。这些曲线用于椭圆曲线数字签名算法（ECDSA），帮助验证数字信息的真实性。

据 Anthropic 介绍，Claude 转而排查上世纪 90 年代常见的软件工具，发现这些种子实际来自 C 语言库中的伪随机数生成器 lrand48，初始化输入则是 Unix 时间戳。

模型通过识别位模式、恢复生成器状态并反向推算，将相关生成时间追溯至 1997 年至 1998 年。其中，P-256 的标准种子对应一次运行中的第 1,842 个候选值。团队已公开复现代码。

结果显示，P-192、P-224、P-256、P-384 和 P-521 的种子，均可由 1997 年至 1998 年的 Unix 时间戳初始化生成。其中，P-256 对应 1997 年 8 月 16 日，经过 1,842 轮候选生成得到标准中的种子。

Anthropic 强调，这不是破解 ECDSA，也没有发现新的攻击方式，结果降低了参数被刻意植入后门的疑虑，用户无需因此采取措施。不过，研究尚未解释全部细节，包括 B-163 种子的来源、部分曲线基点的生成方式，以及为何跳过某些可用候选曲线。