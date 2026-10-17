OpenAI 升级适用于谷歌 Chrome 浏览器的 ChatGPT 扩展：能直接读取你的标签页

IT之家 10 月 17 日消息，当地时间 16 日，OpenAI 宣布升级 Chrome 浏览器的 ChatGPT 扩展程序，支持读取用户打开的标签页，提供更有针对性的回答。

OpenAI 曾推出自有浏览器，随后又于 8 月 9 日停用。此后，公司持续改进 Chrome 扩展程序，增强 ChatGPT 在浏览器中的竞争力。最新一轮升级，进一步扩展了 ChatGPT 在 Chrome 中的功能。

在 ChatGPT 聊天模式下，用户可以让 AI 助手查看 Chrome 中打开的网页，并根据其中的内容回答问题。例如，在三个标签页中分别打开不同的沙发商品页面后，用户可以直接让 ChatGPT 比较尺寸、价格、送货时间和退货政策。

使用面向复杂任务的 ChatGPT Work 时，用户还可以让 AI 助手代发消息、填写表格或整理标签页。例如，让 ChatGPT 填写新牙医要求的表格，再把日程添加到日历；或者分析多个标签页中几家承包商的服务条款，再给最符合自己需求的服务商拟一封邮件。

据IT之家了解，Chrome 侧边栏中的 ChatGPT 也获得了访问全部聊天记录的能力。用户不必离开正在浏览的网页，就能继续与 ChatGPT 对话或安排任务。

ChatGPT 扩展程序面向所有套餐开放。OpenAI 称，除 Chrome 外，微软 Edge、Brave 和 Opera 等基于 Chromium 的浏览器也能使用该扩展程序。