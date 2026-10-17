ChatGPT 能替你操作谷歌 Chrome 浏览器了：读网页、网购比价、发消息等

IT之家 10 月 17 日消息，OpenAI 于 10 月 15 日更新 ChatGPT for Chrome 扩展程序（版本号 1.26.1005.11759），ChatGPT 现在可以读取 Chrome 浏览器中已打开的多个标签页，并基于这些网页内容回答问题、整理信息或完成跨页面任务。该功能面向所有用户开放，无论是否订阅付费服务均可使用。

用户在聊天中调用浏览器后，ChatGPT 可将当前打开的网页作为上下文，例如比较多个商品页面、汇总多份资料或分析工作文档。

IT之家援引博文介绍，此次更新还引入了更强的“操作”能力。在 Work 模式下，ChatGPT 不再仅限于阅读网页，而是可以在获得授权后控制标签页，帮助用户填写表单、发送消息、下载文件、整理和分组标签页等。

由于扩展程序运行在用户常用的浏览器配置中，它能够复用用户已登录网站的登录状态，从而在 Gmail、LinkedIn、Salesforce 或企业内部工具等场景中直接协助处理工作流程。

不过，便利背后是更大的权限要求。安装或启用相关能力后，Chrome 可能要求扩展程序读取和修改网站数据、访问页面调试工具、管理标签页和下载内容，甚至读取书签、浏览历史或显示通知。

OpenAI 表示，这些权限是让 ChatGPT 操作浏览器所必需的，但用户仍可通过逐站授权、允许名单、阻止名单等方式控制其访问范围。

默认情况下，ChatGPT 在接触每个新网站前都会请求确认，用户可选择“仅允许一次”“对该网站始终允许”“对所有网站始终允许”或拒绝。其中，“对所有网站始终允许”被 OpenAI 标记为较高风险选项；浏览历史和文件上传、下载也需单独授权。