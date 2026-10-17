古尔曼称苹果调整法律团队：从 Meta 挖来诉讼主管，出任全球诉讼与金融服务副总裁

IT之家 10 月 17 日消息，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）今日发文，据知情人士透露，苹果公司聘请了斯科特 · 塔克（Scott Tucker），他是 Meta 的副总法律顾问兼诉讼主管。

这一人事变动让塔克与苹果新任总法律顾问詹妮弗 · 纽斯特德（Jennifer Newstead）再度联手 —— 纽斯特德从老东家 Meta 直接引进了自己此前信赖的副手。

知情人士表示，塔克将出任苹果全球诉讼与金融服务副总裁，这是一个新设立的职位，监管公司在全球范围内的商业及专利诉讼，还将负责处理与苹果金融产品相关的法律事务。

IT之家从报道获悉，随着这一任命落地，苹果现任商业与竞争诉讼副总裁希瑟 · 格雷尼尔（Heather Grenier）的汇报层级有所下移，改为向塔克汇报，而不再直接向纽斯特德汇报；不过，格雷尼尔仍将保留在纽斯特德的法务核心领导层内。

除在 Meta 的任职经历外，塔克此前还曾担任摩根士丹利高级法律职务，这些经验与他新负责的金融服务领域高度契合。纽斯特德在 Meta 担任首席法律高管六年，并于今年 3 月出任苹果公司总法律顾问。

与此同时，苹果法务部门的另一位资深成员、长期负责监管及产品相关法律事务的副总裁凯尔 · 安德尔（Kyle Andeer），其管辖权责也进一步扩大。他将接管国际法律事务，并全面监管涉及儿童网络安全、网络安全保障以及执法合规合作等业务板块。

苹果与 Meta 的发言人均对此拒绝置评。

上述人事调整属于纽斯特德主导的更广泛组织重组的一部分，目前她全面统辖苹果的法律与政府事务团队。苹果近期还聘请了前美国航空集团高管内特 · 加滕（Nate Gatten）担任政府事务副总裁，并在多个海外区域任命了新的政府事务主管。

在环境、政策及社会倡议事务前负责人丽莎 · 杰克逊（Lisa Jackson）和前首席法务官凯特 · 亚当斯（Kate Adams）相继退休后，苹果将法律团队与政府事务团队整合归入纽斯特德麾下。目前转任公司执行董事长的原首席执行官蒂姆 · 库克，也在政府事务领域扮演着核心领导角色。

当前苹果深陷多条司法战线，包括美国司法部发起的一项重磅反垄断诉讼、与 Epic Games 就 App Store 抽成限制展开的长年纠纷，以及围绕用户隐私与 Siri 功能推迟交付的相关诉讼。

近年来，苹果面临的裁决赔偿与和解金额累计已高达数十亿美元，欧美监管机构也对其支撑商业模式的核心业务行为展开了轮番调查与施压。部分苹果高管认为，公司在法庭诉讼中的表现未达预期，尤其是在 App Store 相关诉讼中处于被动。

这些法律挫折迫使苹果调整其佣金分成比例及向开发者收费的边界条件，这也为近年来作为苹果核心增长引擎的服务业务蒙上了增速明显放缓的阴影。服务业务增长遇阻，将对苹果整体的财务表现带来沉重打击。

即便是放在常态时期，统管苹果庞大的诉讼业务也是一项极其棘手的工作。这家总部位于加州库比蒂诺的科技巨头是全球遭遇诉讼最频繁的企业之一，案情跨度极大 —— 从零售门店发生的顾客滑倒摔伤索赔，到涉案金额达数十亿美元的重磅反垄断纠纷，不一而足。

最近数周，新任 CEO 特努斯主导了一系列大刀阔斧的高管重组，包括为 App Store、大型发布活动，以及信息安全与房地产等公司职能部门调派新负责人。这轮人事洗牌还涉及任职多年的 Apple Pay 负责人离职、更换公司并购（M&A）主管，以及对硬件工程部门架构的大规模调整。