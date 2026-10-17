腾讯 WorkBuddy 已提前适配苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo

IT之家 10 月 17 日消息，腾讯 WorkBuddy 昨日宣布，已提前适配苹果 iPhone Duo 折叠屏手机，并公布 6 种打开方式。

展开内屏：工作台一屏展开，手机体量，桌面级效率

外屏单手：一句话派活，后台自动跑

内屏分栏：左边跟 AI 聊需求，右边报告直接成稿

跨 App 拖拽：资料直接拖进对话，AI 立刻接手

半折悬停：上屏呈现下屏操控，边录边转不遗漏

帐篷模式：桌面一支，解放双手看产出

IT之家注意到，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 于 10 月 16 日开启预购，国行定价 15999 元起。手机内屏规格为 7.6 英寸 1878 x 2670 分辨率 120Hz（采用屏下摄像头），外屏规格为 5.4 英寸 1398 x 2034 分辨率 120Hz，两块屏幕均支持全天候显示，以及最高 3000 尼特的户外峰值亮度。

该机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，号称相对 iPhone 17 Pro 持续性能提升 35%。软件方面，该机充分利用大屏空间，主屏幕上的程序坞采用竖向布局，控制项放在了方便拇指操作的位置。手机支持同时操作两个应用，支持半折叠使用，可秒变日历、闹钟、桌面音箱。