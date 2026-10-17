运行 iOS 27.0.1 的苹果 iPhone 18 Pro 被“完美越狱”：重启后仍可维持最高权限

IT之家 10 月 17 日消息，科技媒体 decrypt 今天（10 月 17 日）发布博文，报道称昨日（16 日）在巴黎 Hexacon 攻击性安全大会上，安全公司 Calif.io 在一台运行 iOS 27.0.1 系统的 iPhone 18 Pro 机型上，公开演示“完美越狱”，重启后仍可维持最高权限。

IT之家注：越狱是指突破苹果对 iOS 的签名校验、应用沙盒和受保护启动链等限制，让使用者获得系统最高权限，从而安装非 App Store 应用、访问完整文件系统、深度定制系统界面，甚至删除预装软件。

不同于需要重新连接电脑或再次触发漏洞的常规越狱，“完美越狱”（untethered jailbreak）是指越狱状态在设备重启后依然存在。

在现场演示中，研究人员重启手机、使用常规密码解锁后，直接以 root 用户身份打开了 SSH 会话，终端信息确认系统版本为 iOS 27.0.1。

该媒体指出现代 iPhone 的安全设计极为复杂，攻击者通常需要串联多个漏洞，先逃出应用沙盒，再控制内核，并绕过指针认证码等硬件级防护；而要在重启后继续保留权限，还必须应对苹果对启动代码的校验，因此这场演示引发了诸多关注。

不过，公众暂时无法自行复现这一越狱。Calif.io 尚未公布所利用的漏洞名称、技术细节或可下载工具，仅表示相关内容“将在适当时候发布”。该公司还在大会期间展示了包括 Signal 一键攻击和 iMessage 相关演示在内的其他项目。