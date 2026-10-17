IDC 等机构谈苹果首款折叠 iPhone Duo：首发难抢，今年出货预估 600~700 万台

IT之家 10 月 17 日消息，CNBC 今天（10 月 17 日）发布博文，采访了 Counterpoint Research、IDC、TechInsights 以及摩根大通等机构分析师，围绕着苹果公司首款折叠屏手机 iPhone Duo，探讨预测该机未来销量趋势。

Counterpoint 研究总监 Tarun Pathak 预测 iPhone Duo 初期需求会超过供应。Pathak 认为目前苹果 iPhone 的整体存量大约达到 14 亿部，即便是很小比例的早期用户选择尝鲜，短期内预估会有约 600 万潜在买家。

市场研究机构 IDC 认为，折叠屏并非全新技术，安卓厂商已布局多年。苹果的真正机会在于，将这一形态带给其庞大的 iPhone 生态用户。

IDC 预计，今年折叠屏手机约占全球智能手机出货量的 2%，却贡献接近 7% 的行业收入；到 2030 年，其收入占比有望升至 10%，但出货量占比仍仅约 3%。

IDC 预计苹果今年约出货 700 万部 iPhone Duo，明年出货量或再增长 70%，届时可能占据全球折叠屏市场约 40% 份额，超过三星和华为。

摩根大通则认为，即便明年 iPhone 总出货量大致持平，Duo 仍可能凭借更高的平均售价，对 iPhone 收入产生不成比例的拉动。该行判断，iPhone 18 周期的增长将更多来自价格与产品组合。

不过，风险同样存在。TechInsights 分析师指出，在消费者换机周期不断拉长、全球智能手机增长放缓的背景下，更贵的 iPhone 可能促使部分用户进一步推迟升级，形成“价格越高、换机越慢、需求越弱”的循环。