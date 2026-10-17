宏碁非凡 GO 迷你电脑主机新增 AMD R7-8745H + 16G + 512G 配置：2.5G 双网口，4999 元

IT之家 10 月 17 日消息，宏碁非凡 GO 迷你主机新增了一款搭载 AMD R7-8745H 处理器的定制版，采用 16GB 内存 + 512GB SSD 存储，定价为 4999 元。

这款机型搭载 AMD R7-8745H 处理器、Radeon 780M 核显，支持 4K 多屏输出，拥有 HDMI 2.1 + DP 1.4 + 全功能 Type-C 三种视频输出接口。

扩展方面，它拥有双通道 DDR5 内存插槽，最高支持 2x32GB DDR5 5600MHz 内存，至高可扩展至 64GB；同时拥有双 SSD 硬盘位，支持 2xM.2 PCIe 4.0x4 SSD，至高可扩展至 2TB。

这款迷你主机尺寸为 130mm × 127mm × 47mm，体积仅 0.7L，整机重约 0.5kg，支持壁挂；配备 2.5G 双网口，支持 WiFi 6E + 蓝牙 5.3；正面配有 3.5mm 音频接口、全功能 Type-C 以及两个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口；背部配有 USB 2.0、USB 3.2 Gen2 Type-A、DP、HDMI 接口以及 Kensington 锁孔。全功能 Type-C 接口支持对外 5V 3A 供电、DP 输出，支持 10Gbps 高速数据传输。

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