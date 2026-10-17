猎户座流星雨将于 10 月 21 日至 22 日迎来极大：无需专业器材肉眼可见，理想条件下每小时 20 颗

IT之家 10 月 17 日消息，一年一度的猎户座流星雨将于 2026 年 10 月 21 日至 22 日夜间迎来极大期，大家可以在 10 月 22 日凌晨、月亮落下后至日出前尝试观赏。

在理想观测条件下，每小时天顶流星数（ZHR）预计可达 20 颗，南北半球均有机会观赏。不过，今年的月光会影响观测效果，建议观测者选择月亮落下后的黎明前时段，并尽量远离城市灯光。

▲ NASA 图示

猎户座流星雨的活动期为 10 月 2 日至 11 月 7 日，其主要成因是地球穿过哈雷彗星（1P/Halley）在轨道上留下的尘埃碎屑。当地球大气层与这些粒子相遇时，粒子高速进入大气层并发光，形成肉眼可见的流星。猎户座流星雨的流星速度约为 66km/s，部分流星会留下持续数秒的发光余迹，偶尔也会出现明亮的火流星。

今年极大期间，月亮处于盈凸月阶段，10 月 21 日至 22 日夜间月面照明比例约为 80%，明亮的月光会遮蔽部分较暗的流星。NASA 建议观测者等到月亮落下后再进行观测；在月光减弱、辐射点升高的黎明前几个小时，观测条件相对更好。

猎户座流星雨的辐射点位于猎户座明亮恒星参宿四附近，但流星可能划过天空的任何区域，不必一直盯着猎户座。观测时，建议选择视野开阔、光污染较少的地点，并让眼睛适应黑暗约 20 至 30 分钟。观测不需要望远镜或其他专业器材，肉眼即可观看。

IT之家提醒：每小时流星数均为 ZHR 估计值，即在理想的黑暗天空下、辐射点位于头顶时，一小时内可见的流星数量。实际看到的数量通常会更少。每小时 20 颗是理想暗空条件下的天顶流星数，并不意味着每位观测者都能实际看到这么多流星。城市灯光、月光、天气、天空透明度以及辐射点的高度都会影响观测结果。猎户座流星雨通常属于中等强度的流星雨，近年来的活动水平多为偏低至平均水平，实际可见数量通常低于理想条件下的预测值。