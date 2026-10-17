网易《逆水寒：新世界》首个大型资料片【苗疆蛊事】官宣，首次采用双线更新框架

IT之家 10 月 17 日消息，网易逆水寒官宣，10 月 30 日，《逆水寒：新世界》首个大型资料片【苗疆蛊事】正式开启，将首次采用双线更新的框架。

根据官方介绍，苗寨会在月色渐显时展示出另一幅面孔。而当血月升起，刚刚流连的山水，也有了让人忍不住追问的秘密。

循着蛊影深入，在【祈梦月见岭】与阿初一同直面姬玄霜； 月相轮转，下一次又会遇见怎样的挑战？ 无更暗市里，异闻百相真假难辨，就连熟悉的菠萝农场，也被一群夜晚的不速之客找上了门……

《逆水寒：新世界》首个大型资料片【苗疆蛊事】将带来全新地图【月见岭】、大理正传终章剧情、月见岭正传楔章、全新团本【祈梦月见岭】、全新月相机制。

新资料片还有莫奈主题内容、星彩宠物，以及新的副本挑战、逆水侠棋第四赛季、全新种植活动【捣蛋鬼入侵】。

随新资料片一同到来的还有多项优化内容，包括个人主页重构、流派体验焕新、武蕴系统优化、全新 AI 门客站、锦标赛单排可打、“你画我猜 2.0”。

IT之家附【苗疆蛊事】资料片实机视频和实机图如下：

望月峡：

黄果树瀑布：

吊脚楼：

月渡桥：

苗王殿：

月之殿：

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