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网易《逆水寒：新世界》官宣联动 3A 游戏大作《尼尔》，带来 2B 小姐姐同款服装和二创宠物

2026/10/14 15:56:18 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 14 日消息，网易《逆水寒：新世界》今日宣布与 3A 游戏大作《尼尔》展开联动，10 月 15 日至 11 月 15 日，为玩家献上前所未有的末日异世界冒险。

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《尼尔：自动人形》凭借鲜明的美术风格、极具辨识度的音乐，以及充满哲思的叙事与多结局设计，在全球积累了广泛影响力。作品曾获 TGA“最佳配乐 / 音乐”奖，并获“最佳叙事”“最佳 RPG”提名。

本次联动，《逆水寒：新世界》玩家将能体验到尼尔标志性的外观和二创宠物，更有原价 288 时装六折惊喜上线。

IT之家附具体联动内容如下：

签到和福利内容

10 月 15 日-10 月 30 日期间，参与【清风签到】活动，即可免费领取 2B 同款 POD 机坐骑【辅助机零肆贰】、配饰【叁式战术长枪】和称号【愿人类荣光永存】。

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2B 同款 POD 机坐骑【辅助机零肆贰】

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配饰【叁式战术长枪】

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称号【愿人类荣光永存】

此外，除了免费的活动签到福利，玩家还可以在绑玉商城购买 9S 的同款 POD 机坐骑【辅助机壹伍叁】及配饰【月之泪】。

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9S 的同款 POD 机坐骑【辅助机壹伍叁】

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配饰【月之泪】

解锁主角同款外观

《逆水寒：新世界》与《尼尔》联动限定 2B、9S 同款战斗服装及配饰亮相。

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2B 同款时装【寄叶旧梦】还原了标志性的黑白配色，一袭黑色连衣裙搭配纯白手套，还有标志性的黑色眼罩和高跟皮靴。

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9S 同款时装【寄叶遥思】以黑金为基调，一身利落的黑色骑士服搭配短裤，衣襟上点缀金色的排扣，身后的背包似乎时刻准备着提供战斗支持，佩戴形似眼罩的战术目镜扫描周围一切事物。

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2B/9S 同款联动时装将于 10 月 15 日至 11 月 15 日限时上架商城，原价【2880 纹玉】，限定六折礼遇价【1680 纹玉】，可使用半价券或代金券优惠购买。

价格优惠，内容不变：获取时装后还可同步解锁 2880 纹玉时装全部赠品，包括专属黑发头像、配饰【白之约定】、【黑之誓约】、【白之契约】、配饰【2B/9S 的眼罩】、单人动作、双人动作及同款群龙之首动画。

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配饰【白之约定】

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配饰【黑之誓约】

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配饰【白之契约】

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配饰【2B/9S 的眼罩】

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单人动作【迅影强袭】/【旋舞连斩】

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双人动作【月泪花海】

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群龙之首【迅影强袭】/【旋舞连斩】

2B/9S 同款天赏发型【伊人泪】/【久相随】也将于 10 月 15 日至 11 月 15 日限时上架神石鉴华商城，玩家可使用 1 枚天赏石进行兑换，兑换后同步解锁白发专属头像。

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遥远的时空彼岸，地堡基地所在，是她回忆扎根的故乡。她不断感知着世间的鲜活，寻找着崭新的未来。一头银白色齐肩发，与整体深色服饰形成强烈对比，更加衬托出其冷峻的气质。

遥远的时空彼岸，地堡基地所在，是他回忆扎根的故乡。死亡与新生的轮回里，他有必须要守护的人。干净利落的银白色短发少年感十足，帅气之中又略带一丝稚气。

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此外，玩家可通过馆藏奖励获取配饰【肆零式战术长枪】。

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配饰【肆零式战术长枪】

收集指定外观还可获取 3D 头像【暗影契 / 逐夜行】。

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尼尔联动宠物

逆水寒联动共创宠物 —— 基于 2B 小姐姐形象设计的“猫型福宝宝”将降临江湖，陪伴玩家的末日异世界冒险之旅。

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全新典藏 · 珍级别宠物猫宝宝【寄叶契】将于 10 月 15 日至 11 月 15 日限时上架商城，原价【1880 纹玉】，限时折扣价【1280 纹玉】（可使用代金券）。

此外玩家还可通过繁育获得偏色款【月下约】。

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两款宠物都自带休闲待机动作。

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尼尔配乐加盟江湖

斩获 TGA 最佳音乐大奖的尼尔配乐《City Ruins - Rays of Light》也将在本次联动中加盟江湖，玩家可通过收集奖励获取《City Ruins - Rays of Light》。

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关键词：逆水寒：新世界尼尔游戏联动

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