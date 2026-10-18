极夜公布 AI 双卡工作站 DeskOne A1，基于英特尔酷睿 Ultra 9 处理器 275HX

IT之家 10 月 18 日消息，极夜 (TOPFEEL) 昨日公布了其 AI 双卡工作站 DeskOne A1。这一型号基于英特尔酷睿 Ultra 9 处理器 275HX。
DeskOne A1 拥有全铝机身，三维 370×195×290 (mm)，体积约 21L，标配 850W 电源，后部预留 4 槽宽度的扩展卡 I/O 面板开口。
其具备 4 条 DDR5 内存插槽，支持 7200MT/s；拥有 2 条 PCIe Gen5 插槽 (×16 / ×8 + ×8 / ×8 + ×4 + ×4)、1 条 PCIe Gen4 ×4 插槽；提供 1 个 M.2 PCIe Gen5 ×4、2 个 M.2 PCIe Gen4 ×4、2 个 SFF-8654 SlimSAS 4i (PCIe Gen4 / SATA)。
此外，该工作站预留 M.2 无线网卡插槽；正面提供 2 个雷电 4、3 个 USB-A 10G、3.5mm 二合一音频插孔；反面提供 10GbE RJ-45、2.5GbE RJ-45、4 个 USB-A 10Gbps、2 个雷电 5、HDMI 2.1、2 个 Mini DisplayPort 输入、COM 扩展口。