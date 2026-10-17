机械革命 imini P700 迷你电脑主机新增 AMD R7 H255 + 16G + 512G 配置，4399 元

IT之家 10 月 17 日消息，机械革命 imini P700 迷你主机新增了一款搭载 AMD 锐龙 7 H 255 处理器、16GB DDR5 5600 内存、512GB 固态硬盘的版本，首发价 4399 元。

该机搭载 AMD 锐龙 7 H 255 处理器，配备 AMD Radeon 780M 核心显卡；配备双 SODIMM 插槽，可升级至最高 128GB 内存；配备 2 个 M.2 2280 SSD 插槽。

接口方面，该机支持 HDMI+DP+Type-C 四屏输出，HDMI 和 DP 均支持 4K 120Hz，USB 速率最高可达 40Gbps 且支持 4K 240Hz；整机配备三个 Type-C、三个 USB-A 3.2 Gen2、两个 USB 2.0。此外，该机搭载 Wi-Fi 6E 网卡，支持蓝牙 5.4。

其他方面，该机厚度约 53.5mm，体积约 0.97L，支持壁挂安装；搭载 MSC 2.0 压差热控系统，采用半密闭压差风道 + 底侧协同进风，后壳 IO 鳍片散热，支持 65W 性能释放；机身内置 ARGB 动态灯效，支持 Windows 系统联动调节。该机搭载 120W DC 电源适配器，正常开机运行状态下噪音值低至 19.5dB，全速读写状态下仅为 39.5dB。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。