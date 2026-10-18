充电 9 分钟可工作 90 分钟，Agility Robotics 为 Digit 5 人形机器人搭载 Nyobolt 快充电池

IT之家 10 月 18 日消息，Agility Robotics 的下一代人形机器人，设计目标是把一天中更多时间用于搬运货物，减少插电充电的时间。

据IT之家了解，该公司为 Digit 5 人形机器人选用了 Nyobolt 电池技术，目标实现 24 小时内可有效工作超 20 小时。

这套新电池系统支持充电 9 分钟，就能运行 90 分钟。搭载该电池的机器人预计将于 2027 年上半年开启早期试用，面向制造、仓储与物流配送企业。

这次电池升级，解决了商用人形机器人的一大现实难题：既要保证机器人的有效工作时长，让部署具备商业价值，又要尽量减少充电带来的中断。

Digit 5 电池系统的工作时长 / 充电时长比设计为 10:1；而上一代 Digit 4 仅为 2:1。也就是说新款机器人每充电 1 分钟，就可以工作 10 分钟。

Agility 表示，这项提升可支持机器人每日完成两个完整班次以上的作业，帮助客户提高机器人机队的利用率。

Agility 首席商务官丹尼尔 · 迭斯（Daniel Diez）称：“对我们客户而言，Digit 的持续工作能力就是商业价值本身。”

他补充道：“Digit 5 在 24 小时内可实现超过 20 小时的有效作业，相当于两个多完整工作班次。这种提升能切实改善客户使用 Digit 获得的收益，改变人形机器人机队部署的经济性。”

“Nyobolt 的超快充技术帮我们实现了这个目标，也是 Digit 5 能够走向规模化落地的关键一环。”迭斯说。

Nyobolt 的高功率电池技术兼顾极速充电、长循环寿命，同时降低整套系统重量。针对 Digit 5，目标是依靠体积更小、重量更轻的电池包输出更高功率，并且满足工业场景的严苛要求。

Nyobolt 联合创始人兼首席执行官赛 · 希瓦雷迪（Sai Shivareddy）表示：“之所以选择 Nyobolt 技术，是因为 Digit 5 需要在更小、更轻的电池包里获得更强动力，而在这类场景中，可靠性不容妥协。”

“Agility 给电池在真实仓库和工厂环境下设定了极高的耐受标准。这次合作证明：当超快充电池专为实体 AI 最严酷的工况做工程优化时，可以达到怎样的水平。”

两家企业认为，缩短单次充电时间，可以延长整体作业窗口，承接更高强度的连续任务。本次公告没有公布电池容量，也没有给出具体的循环寿命数值。

Agility 前不久推出 Digit 5，这是该公司首款面向大规模人机协同安全作业设计的人形机器人，可在离人很近的环境下运行。

2027 年上半年启动早期试用之后，产品供货量预计在随后 6 至 9 个月逐步扩大。

Agility 还在推进上市计划，将与丘吉尔资本十一号（Churchill Capital Corp XI）合并。交易预计于 2026 年第四季度完成，合并后的公司沿用 Agility Robotics 名称，在纳斯达克上市，股票代码为 AGLT。

对于客户来说，本次产品落地规划，是 Digit 5 的电池性能正式投入商业运营的下一步。