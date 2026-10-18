OpenAI 将研发人形机器人，奥尔特曼称核心是打造“大脑”

IT之家 10 月 18 日消息，尽管 OpenAI 已经忙于开发人工智能模型和全新消费级硬件，但首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）及其团队显然还有精力推进另一个项目：人形机器人。

奥尔特曼在《Sources》播客节目中解释，选择人形具备合理性，原因是“这个世界本身就是为人类设计的”。门、键盘和各类工具，都是按照特定人体形态打造。一台要在同类空间内活动的机器人，采用相近外形会是合适的选择。正如奥尔特曼所说：“匹配这种外形是个不错的思路。”

被问到 OpenAI 是否会亲自制造人形机器人时，他的回答十分简洁：“我们会。”不过奥尔特曼并不十分在意机器人外观这类细碎细节。他称，这些问题“远不如真正研发出驱动机器人运转的‘大脑’重要”。简单来讲，如果一台机器不知道如何运用四肢，就算给它装上双臂双腿，也难以发挥作用。

IT之家注意到，该项目距离成为正式产品还有很长一段路。奥尔特曼在接受《财富》杂志采访时表示：“我预计我们会在 2027 年拿出亮眼的演示样机…… 但机器人走上街头还需要再等好几年。”OpenAI 没有透露这场演示会展示哪些内容、人形机器人长什么样，以及外部人员何时才有机会近距离接触这款设备。

一台高性能人形机器人，必须能够理解摄像头与传感器采集到的画面，解读指令，规划执行方案，协调躯体动作，并且在现实环境出现意外状况时自行修正动作。举个例子，拿起马克杯时，机器人需要识别杯子、找到杯柄、预估抓握方式，并施加合适力度将杯子提起。一旦出错，咖啡就会洒出，还得清理地面。

OpenAI 已经开始招人解决上述难题。机器人相关岗位涵盖运动控制、状态估计、执行器控制、整机行为开发，以及用于训练实体人工智能系统的机器学习基础设施。

这段研发脉络也有迹可循。OpenAI 的 Dactyl 研究项目，曾教会机械手操控真实物体，全部训练都在仿真环境中完成。公司之后还利用这套技术挑战魔方。这也是至今困扰所有机器人企业的难题的早期案例：模型可以在软件层面学会预期动作，但现实物理规律才是最终的决定因素。

奥尔特曼重点强调智能层面，并不代表 OpenAI 把硬件当成次要附属品。该公司机器人岗位招聘信息显示，团队正在自研机电一体化执行器，集成电机、传动机构、传感与热管理系统；其余岗位还覆盖规模化量产硬件所需的制造与供应链。对于这个被称作“没那么重要”的机器人另一半，工作量其实相当庞大。

OpenAI 并非踏入无人涉足的领域。特斯拉多年来一直在研发擎天柱（Optimus），小鹏近期也实现了 IRON 人形机器人组装完成后自主走下产线。两者都印证，即便软件足够智能，也需要驱动一套极其复杂的电机与关节完成动作。

相比直接给每户家庭配备机器人室友，OpenAI 的规划起步阶段更加务实。一则机器人招聘启事写明，公司短期目标是打造通用机器人，协助技术工人建设基础设施；长期目标是研发个人机器人，完成更多种类的任务。

如果你已经开始想象实体版 ChatGPT 弯着膝盖洗碗，那暂时还不用拆掉家里的洗碗机。OpenAI 尚未正式发布实体机器人，也没有公布面向消费者的售价、订阅模式、上市日期或是专门针对机器人的隐私规范。即便如此，OpenAI 招聘页面目前仍挂着 27 个机器人方向的岗位空缺。