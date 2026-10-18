太空水稻再繁育！神二十三乘组完成新一批样品采集播种

IT之家 10 月 18 日消息，据央视新闻报道，上周，神舟二十三号乘组朱杨柱、张志远、黎家盈三位航天员在空间科学实（试）验、在轨研究测试等方面都有新收获。

在空间科学实（试）验方面，“空间水稻多代遗传稳定性与环境适应性调控的分子机理研究”项目进展顺利。航天员已完成新一批水稻实验样品采集、播种及存储工作。采集的样品待后续随返回舱下行，由科学家进行表型和分子层面的综合分析，解析长期空间微重力对水稻遗传稳定性的作用机制。

据IT之家了解，2022 年，神舟十四号航天员在空间站种下 6 粒地面选育的水稻种子，经过 120 天从发芽到成熟的全部过程，共收获了 59 粒第一代“太空水稻”种子。今年 5 月 24 日，神舟二十三号载人飞船发射再次携带稻种上天，这次进入太空的稻种分成两类，一类是从来没有离开过地球表面的普通种子，另一类就是 2022 年从空间站收获的 59 粒“太空种子”回到地面后繁育出来的第三代后代。两类稻种来到空间站后，被航天员种进了培养盒当中。

神舟二十三号乘组在轨已有四个多月，当下正是第一季太空水稻的“收割期”。前几天，航天员采用两种繁殖方式来对第一季太空水稻进行了二代繁育。等到神舟二十四号乘组任务期间，第二代“太空水稻”将迎来成熟期。