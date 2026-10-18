Anthropic 联合创始人：到 2030 年 AI 有望推动美国 GDP 增长近 50%

IT之家 10 月 18 日消息，Anthropic 联合创始人杰克 · 克拉克（Jack Clark）于当地时间周六表示，人工智能能力的快速进步，将推动各行各业发生更迅猛的变革。该公司内部模型预测，在特定条件下，到 2030 年 AI 能让美国经济产出提升近 50%。

克拉克在曼谷举办的国际货币基金组织与世界银行年会上发言称，需要开展国际合作，为这项具备变革性的技术制定“非同寻常且严格的规则”，政策制定者的行动窗口期正在不断收窄。

克拉克表示，预估美国 GDP 将达到 44 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 294.93 万亿元人民币），而当前 GDP 略高于 30 万亿美元（现汇率约合 201.09 万亿元人民币）。“我知道这个数字听起来非常离谱。”但他补充，AI 正在极大加速科学发现。

他提到，该预测的前提是“技术持续迭代进步。倘若 GDP 实现如此大幅度增长，经济学理论认为，必须诞生新产业与新发明，才能支撑这样规模的经济扩张。”

克拉克发表此番言论之际，Anthropic 正筹备预计 11 月进行的首次公开募股，估值最高可达 2 万亿美元（现汇率约合 13.41 万亿元人民币）。

目前，人类仍掌握控制权

克拉克向政策制定者敲响警钟，提醒大家留意 AI 的发展速度。越来越多证据预示可能出现“奇点”——AI 的发展速度超越人类管控能力。

他面向数百名政府与金融官员发表演讲：“我们应当预见，未来数年，不仅是 AI，整个科学领域的发展节奏都会加快。这会带来混乱与迷茫，同时创造巨大财富，但也潜藏巨大风险。”

AI 是本次 IMF 与世行年会的核心议题：一方面，AI 作为增长动力，可以对冲高能源价格带来的压力；另一方面，如果 AI 未能兑现生产力变革的承诺，引发股价暴跌，它又可能威胁经济稳定。

各国官员同时担忧，AI 会摧毁部分岗位，还会造成部分国家在这场浪潮中掉队。

曾担任记者、现任 Anthropic“公共利益负责人”的克拉克描绘了乐观前景：AI 将成为科学发现的力量倍增器，辅助解决数学、工程与生物领域难题，包括新药研发；人类科研人员可以获得成百上千个 AI 助手协同工作。

他提出，各国可以建设支撑 AI 运行的数据中心算力基础设施，以此参与到 AI 革命之中。

生物研究领域实施最严格管控

克拉克警示，全球领导人需要认清 AI 未来的强大能力，尽快做出监管抉择。

“将 AI 用于科研，同时也会带来科研成果被滥用的风险，包括生物武器、网络武器以及我们目前难以想象的危险事物，我们需要做出大量抉择。”

AI 已经能够生成新型病毒，因此生物研究领域需要“最严格的人工监督与信息透明机制，保障安全”。

尽管近期出现多起备受关注的事件：脱离测试环境的失控 AI 系统入侵网站与数据库，但克拉克认为 AI 目前依旧处于人类管控之下。不过随着 AI 能力持续增强，建立安全防护的窗口期仅剩短短数年。

克拉克也承认，在呼叫中心、客服这类 AI 高渗透领域，AI 正在造成岗位流失。但在科研等其他领域，AI 反而带动就业增长；最大的未知数在于，AI 能否催生全新产业、创造新岗位。