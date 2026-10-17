前高管喊话微软修 Win11 26H2 任务栏：侧边贴靠后无法自动隐藏 / 调整大小

IT之家 10 月 17 日消息，科技媒体 Windows Latest 发布博文，报道称曾任微软 Windows 与 Bing 负责人的米哈伊尔 · 帕拉欣（Mikhail Parakhin）今天（10 月 17 日）在 X 平台发布推文，公开批评 Windows 11 26H2 的任务栏体验，称其“尚不可用”。

帕拉欣以搜索引擎、广告技术、云计算和消费级 AI 产品见长，曾于 2007 年至 2014 年效力于微软，2009 年起负责 Bing 多媒体搜索。

米哈伊尔 · 帕拉欣（Mikhail Parakhin），图源：微软

在 2014~2019 年担任 Yandex 董事后，于 2019~2024 年重返微软任企业副总裁，后升任微软广告与网络服务业务 CEO，并负责 Bing、Microsoft Advertising 及 Windows 业务。2024 年 8 月起出任 Shopify 首席技术官（CTO）。

帕拉欣表示：“终于安装了 Windows 26H2 更新，一直盼着左侧任务栏回归，结果令人失望。自动隐藏功能不起作用，我也无法调整大小，所以现在还不能用。”

他直接喊话微软现任 Windows 负责人帕万 · 达武鲁里（Pavan Davuluri）希望尽快完善该功能，IT之家发稿前查询相关推文，达武鲁里尚未公开回应。

Windows 11 的任务栏右键菜单几乎没有任何功能