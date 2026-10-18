英伟达黄仁勋力荐微软 Surface Laptop Ultra 笔记本，称其为倾注心血之作

IT之家 10 月 18 日消息，据科技媒体 TechRadar 今天报道，英伟达首席执行官黄仁勋最近在伦敦的一场活动发言，向在场观众力荐微软 Surface Laptop Ultra 笔记本，将其称为“倾注心血之作”。

黄仁勋表示：“这台电脑将非常出色，我们花了四年时间才把它造出来。这个项目的确是倾注心血的作品，我们数千人为此投入了数以年计的研发工作。它真的非常漂亮，相信你们会喜欢。”

据IT之家了解，微软 Surface Laptop Ultra 采用英伟达 RTX Spark 平台，搭载 N1X 处理器和 RTX Blackwell 显卡，最高可选 128GB 统一内存。

黄仁勋在谈到硬件研发过程时表示：“我们一直在思考智能体、AI 和自主系统，以及它们将如何访问你的文件、以相关信息为依据进行推理。最终极的工具，其实就是你的个人电脑，对吧？”

“如果我们能打造一台个人电脑，让它能够在本地运行智能体，自主帮你处理各种事务，那岂不是很棒？而且它不仅可以在本地运行，还足够智能，能够应用各种工具。”

他还描绘了这台电脑的使用场景：用户可以像发消息一样，向电脑推出请求，执行图像渲染、更新 PPT 等任务，然后直接将处理结果发送给用户。这样用户甚至不必随身携带电脑，只需要把它留在办公桌就行。

黄仁勋还透露：“我们打造这款产品花了四年时间。后来我给微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉打了电话，讨论了这件事。为了实现这一目标，我们必须开发一款全新的芯片，并等到 Blackwell 架构研发完成。”

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