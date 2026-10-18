联想拯救者 27Q-20 电竞显示器发布：2K 320Hz 原生高刷，到手价 1149 元

IT之家 10 月 18 日消息，联想拯救者 27Q-20 于现已发布，预估到手价为 1149 元。这款显示器定位超清电竞屏，核心规格为 27 英寸 2K 分辨率 + 320Hz 原生高刷，兼顾清晰与流畅体验。

IT之家从商品页面获悉，拯救者 27Q-20 采用简约电竞设计，六边角底座 + 升降支架，背部配备散热格栅，整体风格硬朗适合电竞桌面。

核心显示参数方面，这款显示器拥有 2K 分辨率 + 320Hz 原生高刷，清晰流畅一屏兼得，同时支持人体工学升降旋转，快拆结构支持 VESA 壁挂。

色彩表现方面，拯救者 27Q-20 拥有 99% sRGB 专业色域、95% DCI-P3 广色域，ΔE < 2 专业校色，色彩精度出众；同时通过 VESA DisplayHDR 400 认证，明暗细节更丰富。

响应与同步方面，这款显示器配备 1ms GTG 响应时间，做到无拖影、不模糊，帧帧清晰；同时拥有 AMD FreeSync Premium、VESA AdaptiveSync、NVIDIA G-SYNC Compatible 三重 VRR 认证，彻底告别画面撕裂与卡顿。

接口配置方面，拯救者 27Q-20 配备 2 个 HDMI 2.1 FRL 接口、1 个 DP 1.4 (HBR3) 接口，支持满血输出 4K@180Hz 10Bit (FRC) 规格，多接口适配各类 PC、游戏主机设备。

护眼方面，这款显示器采用德国莱茵硬件低蓝光技术，同时通过 eyesafe 认证，在保持色彩准确的同时减少有害蓝光透射，做到护眼同时无色差；还获得了莱茵四星原生电竞性能认证，从动态特性、显示效果、视觉舒适度多维度达标电竞体验。

支架支持升降旋转人体工学设计，支持垂直升降 135 mm、水平旋转 -30°/30°、前后俯仰 -5°/22°、垂直旋转 -90°/90°，可适应不同使用场景与观看姿势。

用户还可以通过 LADM Lenovo ThinkColour 软件快捷设置屏幕参数，包括亮度、对比度、游戏辅助功能等，方便用户一键调整到适合自己的显示状态。

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