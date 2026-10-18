DeepSeek API 已支持网页搜索和抓取，单价为每 1000 次成功请求 5 元

IT之家 10 月 18 日消息，DeepSeek 今日发布公告，DeepSeek API 现已支持网页搜索与抓取，按请求次数计费，单价为每 1000 次成功请求 5 元。

公告称，当前用户在 DeepSeek Harness / Claude Code / Codex 中使用 DeepSeek API 时，已经会通过 Server 端工具调用访问到 Search / Fetch 接口，这部分 Search / Fetch 接口调用目前未计费，并将于北京时间 2026 年 11 月 1 日 00:00 起按次收取调用费用。

据IT之家此前报道，DeepSeek 官方于 10 月 17 日宣布 Search / Fetch API 已正式上线，两项接口均使用 DeepSeek 自研搜索引擎，为 Agent 与 RAG 应用提供实时网页内容。

Search 接口按 query 搜索网页并返回结构化结果，Fetch 接口则抓取单个网页，以 Markdown 文本返回标题与正文。两者均为原始 JSON API，Base URL 为 api.deepseek.com，使用与 DeepSeek API 相同的 Bearer 鉴权。

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