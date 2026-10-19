30 万级旗舰安全能力：小鹏 MONA L05 新车官宣搭载 17 项主动安全功能，标配全场景爆胎稳行

IT之家 10 月 19 日消息，小鹏 MONA L05 大五座 SUV 已于 10 月 15 日开启预售，预售价 16.98 万元起，10 月 29 日正式上市。

小鹏汽车官方今日宣布，小鹏 MONA L05 搭载 17 项主动安全功能，带来 30 万级旗舰安全能力，并标配全场景爆胎稳行，把极端测试做到极致：

180km/h 超高速单前轮爆胎

160km/h 超高速同侧前后轮同时爆胎

120km/h 高速变道单前轮爆胎

120km/h 对开路面单侧爆胎

70km/h 弯道爆胎

据小鹏官方介绍，该车支持驾驶员失能辅助、车门开启预警 (DOW)、智能限速识别 (SAS)、全场景爆胎稳行功能、车道保持辅助 (LKA)、交通标志识别 (TSR)、紧急转向避让 (AES)、盲区监测预警 (BSD)、驾驶员状态监测 (DSM)、自动紧急制动 (AEB)、车道偏离预警 (LDW)、胎压监测及实时显示 (TPMS)、前向碰撞预警 (FCW)、后向碰撞预警 (RCW)、智能远光灯 (IHB)、后方横向来车预警 (RCTA)、紧急车道偏离辅助 (ELK) 等主动安全功能。

另外，新车还成功挑战 5 人 9 箱 160km/h 超高速同侧前后轮同时爆胎，宣称支持 200ms 毫秒级响应能力。

IT之家附小鹏 MONA L05 一图知如下：