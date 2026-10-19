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高通骁龙 X2 Plus 六核处理器版微软 Surface Pro、Surface Laptop 开启预售

2026/10/19 13:07:50 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 19 日消息，Microsoft（微软）现已启动基于高通骁龙 X2 Plus 六核处理器的 Surface Pro, 12 英寸 (第 2 代) 二合一设备、Surface Laptop, 13 英寸 (第 2 代) 笔记本电脑的预售。

Surface Pro, 12 英寸 (第 2 代)

  • 16GB + 256GB：9,188 元（官方商城）；

  • 16GB + 512GB：8,488 元（第三方电商平台） / 9,988 元（官方商城）；

  • 16GB + 512GB + 键盘盖：9,488 元（第三方电商平台）；

  • 16GB + 512GB + 键盘盖 + 触控笔：10,288 元（第三方电商平台）

  • 24GB + 512GB：11,588 元（官方商城）。

该型号配备亮度升级至 500nits 的 2196×1464 90Hz 触控屏，集成 38Whr 电池，质量 686g。

京东 Surface Pro, 12 英寸 (第 2 代)8488 元起直达链接

Surface Laptop, 13 英寸 (第 2 代)

  • 16GB + 256GB：9,788 元（第三方电商平台）；

  • 16GB + 512GB：10,588 元（官方商城 & 第三方电商平台）；

  • 24GB + 512GB：12,188 元（官方商城）。

该型号配备亮度升级至 500nits 的 1920×1280 60Hz 触控屏，集成 50Whr 电池，质量 1.22kg。

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微软 Surface Laptop Ultra 发布会专题

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关键词：微软Surface轻薄本二合一

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