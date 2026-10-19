停止加薪，消息称大众汽车计划冻结全球大部分员工薪资至 2030 年

IT之家 10 月 19 日消息，据德媒《南德意志报》于当地时间 10 月 18 日报道，一份面向大众汽车全球高管的内部文件显示，大众汽车计划在 2030 年之前，冻结（IT之家注：即不加薪）其全球 60 万名员工中大部分人的薪资。

在被问及此事时，大众汽车表示不对“此类猜测”置评。一位发言人补充称，即将展开的新一轮谈判才是讨论内部运营协议的合适场合。

这一不涨薪的计划将使大众汽车在德国的员工面临进一步的压力。作为 2024 年成本削减方案的一部分，大众汽车旗下受全公司集体谈判协议覆盖的 13 万名员工，此前已同意推迟原定 5.5% 的加薪。

报道称，由于通货膨胀，多年的工资零增长将在未来几年内使德国员工的实际收入减少多达百分之十。

这份内部文件显示，“鉴于大众集团面临的严峻形势”，全球范围内的集体谈判将适用新的指导方针，并从 2026 年第四季度起立刻生效。这些指导方针还包括减少浮动薪酬、特殊补贴和福利。此外还包括“提高生产效率、增加工时灵活性、缩减加班时间”，以及在非生产部门进行裁员。其核心诉求十分明确：降低人力成本。

不过，大众管理层在推行政策时也留有余地，文件指出，在执行这些方针时，将兼顾大众集团各业务分支的实际经营环境。这意味着，全盘零涨薪未必会在所有地方都强制推行。依据规划，集团所有品牌、区域和企业均需为实现成本节约目标做出“适当”贡献。至于什么是适当，目前尚无明确定义。