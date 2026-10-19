保时捷确认新一代旗舰超跑不推纯电版，因为“没有市场需求”

IT之家 10 月 19 日消息，保时捷持续推进电动化转型，但为即将推出的超级跑车划定了清晰的底线。该公司正在研发一款全新中置引擎车型，定位高于 911，不会推出纯电动版本。保时捷 CEO 迈克尔 · 施泰纳（Michael Leiters）对此的解释是：“这套平台不会推出纯电池车型，因为在这个细分市场，客户对纯电车型没有需求。”

IT之家注意到，这家车企已经凭借 Taycan、Macan 以及 Cayenne 踏入纯电领域，此番表态十分直白。不仅如此，718 Boxster 与 Cayman 也将于明年回归，新车将不再搭载内燃机。不过保时捷显然认为，面向大众市场销售电动车，和说服超跑买家彻底放弃内燃机，完全是两回事。针对这个特定项目，客户需求优先级高于全面电动化。

车迷的好消息是：保时捷计划让这套新平台具备极高的灵活性。Mission S 概念车的底层硬件，可以兼容内燃机、常规混动以及插电混动系统，方便品牌根据车辆定位来调校动力总成。但纯电池动力方案不在规划之内。

这就留下了丰富的可能性：既可以打造轻量化燃油跑车，也能开发结构更复杂、拥有更强性能的电气化车型。保时捷尚未公布最终动力方案，但品牌明确希望保留选择权 —— 以发动机而非大容量电池包作为旗舰车型的核心。

在各大车企重金押注电动性能车的当下，这是一个耐人寻味的立场。保时捷并没有放弃电动车，但不愿强行把电动车塞进一个买家仍然偏爱内燃机声浪、油门响应与独特质感的细分市场。这项决定也印证：全系车型的电动化节奏不会一刀切。祖芬豪森总部早已承诺，永远不会推出纯电版 911。

当然，“没有需求”不等于完全没人愿意购买纯电保时捷超跑。这句话的真实含义是：品牌目前看不到足够的客户意向，不值得为这套平台单独开发纯电版本。这一点非常关键，尤其是高端性能车市场还在持续演变。

眼下，保时捷押注：未来旗舰车型用燃油动力（可按需搭配混动辅助）会是更好的选择。在几乎每一款性能新车发布都离不开电动方案的行业环境下，这或许就是 Mission S 故事里最值得深思的部分。

并非只有保时捷质疑高端市场买家对电动动力的接受度。兰博基尼 CEO 斯特凡 · 温克尔曼（Stephan Winkelmann）将电动车形容为一项“昂贵的爱好”，认为“市场与客户群体尚未准备好”。这家意大利车企也调整了计划，原本打算量产纯电 2+2 座 Lanzador，现在选择把这台 GT 跑车重新改造为混动版本。

帕加尼也遇到了同样难题。这家意大利小众超跑厂商花了数年时间研发纯电版 Utopia，最终砍掉项目，原因是经销商与客户不感兴趣：“我们向经销商和客户展示过这个构想，但没人表现出购买意愿。”

Mate Rimac 近期在社交媒体流传的一段视频，是 2026 年电动超跑 / 顶级超跑面临困境的又一个典型案例。Nevera 最终只收获 71 份订单，远低于最初的量产目标。Rimac 原本计划生产 150 台这款纯电顶级超跑，尽管其拥有顶尖的技术参数，但市场需求不及预期。数据说明：哪怕拥有炸裂的加速能力与前沿技术，也未必能说服富豪花数百万美元，购买一台没有发动机的性能跑车。

归根结底，这些品牌都面临同一个难题：打造一台电动超跑是一回事，找到足够多愿意买单的客户则是另一回事。目前，内燃机带来的传统魅力，在顶级性能车市场依旧分量很重。在市场风向改变之前，车企在把引擎轰鸣换成近乎无声的电机呼啸前，都会再三权衡。