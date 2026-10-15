伪装成奥迪的保时捷 Macan 原型车谍照曝光：PPC 平台 + V6 插混，2028 年上市

IT之家 10 月 15 日消息，Instagram 用户 wilcoblok 昨日拍到了一款伪装成奥迪的保时捷 Macan 原型车。Autocar 今日放出了更多关于这款车的谍照。

该车虽然披着奥迪 Q5 的车身外壳，但加宽的轮拱、外扩的轮距以及更高的姿态，表明其壳下并非 Q5，而是同平台的保时捷 Macan 燃油车型。

保时捷正在为计划于 2028 年推出的燃油及插电混动 SUV 进行动力总成和底盘调校工作，新车预计将与现有的 Macan 纯电车型并行销售，而非取代后者。

从谍照细节来看，测试车前脸换装了全新的格栅设计，舍弃了奥迪 Q5 标志性的网状进气格栅，前保险杠两侧和中央位置设有大面积进气口，后方可见散热器，暗示其动力系统不容小觑。

其车尾配备了取自老款 Macan 的双边共四出排气，进一步印证了 V6 发动机的存在。轮拱周围和底盘下方安装的泡沫块，是保时捷在每台原型车上用于验证真实路况下离地间隙的常规做法，这些泡沫块表明新车的坐姿将显著低于且宽于 Q5，从而获得更强的动态性能。

据 Autocar 报道，这款燃油 SUV 将基于与奥迪 Q5 相同的 PPC（Premium Platform Combustion）高端平台打造，这也解释了测试车为何在外观上与 Q5 高度一致。

不过，保时捷尚未确认其未来燃油 SUV 的底层架构。借用 Q5 车身可以让工程师在最终设计仍隐藏在临时面板和泡沫块之下的情况下，进行真实耐久性和标定工作。

保时捷设计负责人 Tobias Suhlmann 近期暗示，新车的外观将与 Macan 纯电车型有明显区别：“首先，它看起来应该是一台保时捷。我们讨论过鱼雷式翼子板，在 SUV 上你也应该能看到它们。”

动力系统方面，早期爆料信息表明这款新车将采用涡轮增压四缸和 V6 发动机，还将提供至少一款插电混动版本，并很可能作为顶配 Turbo 车型出现。

也有不同的报道称，测试车搭载的是一台 4.0 升 V8 双涡轮增压发动机，内部代号“EA825 evo”，但这一说法目前未获保时捷官方证实。

在 10 月 7 日 2026 年市场日上，保时捷正式公布了“Sportswagenschmiede 35”新品战略，其中包括一款定位在 911 之上的新旗舰超级跑车、一款全新的燃油 SUV 以及纯电动的 718 系列。

保时捷 CEO 骆明楷（Michael Leiters）曾表示，燃油及插电混动 Macan“计划于 2028 年进入市场”，并将缩小 718 和燃油 Macan 当前的产品空白列为保时捷的当务之急。

骆明楷 9 月 30 日接受英国《金融时报》采访时指出，上半年 Macan 电动版销量同比下滑 40%，而燃油版仍录得正增长。

IT之家提醒：这款燃油 SUV 是否会沿用 Macan 之名目前尚无定论。Macan 这一徽标目前与基于 PPE 平台打造的电动车型紧密绑定，因此新车可能以全新身份亮相，即便爱好者们出于习惯仍称其为燃油 Macan。

此前燃油版 Macan 的生产已于 2026 年 7 月结束，但它在第三季度的销量仍达到 27996 辆，超过了电动版的 23029 辆。骆明楷表示，目标是在 2028 年燃油 Macan 推出后，为客户提供一个在电动和燃油之间均衡的选择。

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