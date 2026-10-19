划清界限：美国银行、摩根大通银行、嘉信理财等金融平台屏蔽 Muse 等智能体

IT之家 10 月 19 日消息，一批用上 Meta Muse 等智能体的美国用户发现，自主式 AI 近期遭到多个金融平台封禁。嘉信理财（IT之家注：Charles Schwab）CEO 里克 · 沃斯特上周接受彭博采访时表示，他们每周都会拦截多种 AI 智能体，并定期收到相关报告。

不过嘉信理财并未完全屏蔽外部 AI 智能体。外部模型可通过专用的 MCP 服务器查询账户余额和研究资料，不可执行资金转移等操作。这名 CEO 表示，封禁外部智能体的原因在于责任归属不明确，银行和客户都无法控制这些第三方智能体。一旦出现问题，究竟谁承担责任没有明确答案。

摩根大通银行 CEO 杰米 · 戴蒙也在财报电话会议中谈到，他们不允许任何第三方智能体随意访问其系统。随后摩根大通发言人补充称，任何试图使用银行登录凭据登录的智能体都会遭到拒绝。美国银行也采取了类似的政策，禁止智能体进行转移资金等操作。

除此之外，越来越多公司试图与智能体划清界限。达美航空已不再允许用户使用智能体预订航班，Yelp 只向付费的智能体服务提供商开放访问权限。早在今年 9 月，亚马逊就指责 Muse 违反了网站规则。根据用户反馈，xAI 的 Grok 和 OpenAI 新推出的常驻智能体 Dots 也无法在亚马逊上正常运行。