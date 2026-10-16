德明利 2026 年前三季度预计归母净利润 86.5~89.5 亿元，预计同比增长 32046.52%~33154.49%

IT之家 10 月 16 日消息，德明利今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

营业总收入 ：275 亿元 ~295 亿元，预计同比增长 312.97%~343%

归母净利润 ：86.5 亿元 ~89.5 亿元，预计同比增长 32046.52%~33154.49%

扣非净利润 ：85.96 亿元 ~88.96 亿元，预计同比增长 17127.99%~17722.26%

基本每股收益：27.47 元 ~28.42 元

AI 解读 本次业绩预告扭亏为盈，营收和净利润增速均大幅超市场预期。 公司主营业务简介 德明利是专业存储控制芯片及解决方案提供商，核心业务为自主可控的存储主控芯片与固件方案研发及产业化应用，聚焦存储领域，构建了硬科技 + 软服务双轮支撑体系，推动向场景化、定制化存储解决方案转型升级。 本次财报核心亮点 2026 年前三季度公司实现营业收入 275 亿元至 295 亿元，同比增长 312.97% 至 343%；其中第三季度单季实现营业收入 105.89 亿元至 125.89 亿元，环比持续增长。

实现归属于上市公司股东的净利润 86.5 亿元至 89.5 亿元，同比增长 32046.52% 至 33154.49%，实现扭亏为盈，盈利能力处于历史较高水平。

扣除非经常性损益后净利润为 85.96 亿元至 88.96 亿元，同比增长 17127.99% 至 17722.26%。

企业级存储业务收入规模和占比进一步提升，已在国内头部云服务商实现批量出货，业务延伸至服务器 OEM、信创及海外市场，成为公司核心增长引擎。

海外拓展取得突破，越南生产基地已实现量产交付，为全球化业务规模化交付提供保障。 业绩增长核心驱动因素 公司坚持规模增长带动技术升级，核心业务企业级存储抓住 AI 基础设施需求机遇，依托自研主控芯片和全谱系产品矩阵，满足头部客户需求，实现收入快速增长。

持续推进出海战略，海外市场拓展顺利，越南基地量产交付打开全球增长空间。 风险提示 本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以正式三季度报告披露为准。

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