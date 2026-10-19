三星显示研发无 FMM OLED，7 英寸原型面板曝光

IT之家 10 月 19 日消息，据韩媒 The Elec 今天报道，三星显示正研发不使用高精度金属掩模板（FMM）的 7 英寸 OLED 原型面板，并计划采用其自主研发的微图案化 OLED（MPO）技术制作工程样品。

业内人士透露，三星显示自今年 3 月起便一直推进 MPO 产品开发项目。有消息称公司并未针对特定客户进行开发，而是根据假设的客户需求，将产品研发至接近大规模量产的技术水平。项目最初计划 2026 年底完成，不过也可能延续至 2027 年第一季度。

2026 年初以前，MPO 技术的开发工作实际上一直处于停滞状态。2025 年 9 月，三星显示在韩国忠清南道牙山市的 A2 生产线上，安装 AMAT 旗下子公司 AKT 提供的 5.5 代四分之一尺寸垂直蒸镀系统，用于评估无 FMM 技术。然而这项技术与三星显示现有的小尺寸、中尺寸及大尺寸 OLED 面板研发路线并不匹配，其商业化方向也一直不够明确。

后来，三星分析维信诺无 FMM 技术 ViP 的智能手表 OLED 面板后，相关研发工作开始加速。

IT之家注：MPO 是一种先进的图案化技术，无需使用精细金属掩模即可形成红、绿、蓝（RGB）OLED 像素。该技术不依赖精细金属掩模，而是通过微观隔离结构和光刻工艺实现 RGB 像素的分离。

此外，ViP 和 FliPP 会先将有机材料沉积到基板的较大区域，再通过光刻和蚀刻工艺去除不需要的部分。相比之下，MPO 会先形成微观隔离结构，再利用这些结构将有机材料限制在所需区域内，后续不需要对有机层进行蚀刻。

业内观察人士认为，MPO 在工艺流程和最终结构上存在差异，可以避开维信诺或乐金显示相关专利。