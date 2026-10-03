消息称三星显示计划于本月开始为 Galaxy S27 系列手机量产 AMOLED 面板

IT之家 10 月 3 日消息，据韩媒 zdnet 报道，三星显示（Samsung Display）计划于本月开始量产 Galaxy S27 系列手机所采用的 AMOLED 屏幕。

三星 Galaxy S27 系列预计将包含 4 款机型，分别为 6.27 英寸的 Galaxy S27、6.66 英寸的 Galaxy S27+、6.47 英寸的 Galaxy S27 Pro 以及 6.89 英寸的 Galaxy S27 Ultra。

外媒指出，由于新增 Galaxy S27 Pro 机型，三星显示预计将为 Galaxy S27 系列手机生产更多面板。该公司今年出货目标约为 4700 万至 4800 万块，相比 Galaxy S26 系列预计增长约 10%。作为参考，Galaxy S26 系列的屏幕出货量目标处于“4000 万出头”水平。

按照目前爆料，Galaxy S27 系列手机预计将在 2027 年初正式发布，其中 Pro 和 Ultra 机型都将配备 Privacy Display 隐私显示功能，可以通过限制屏幕侧面可视范围，降低旁人窥视屏幕内容的可能性。

目前有关 Galaxy S27 系列的相关信息仍主要来自供应链和爆料消息，三星尚未公布新机的正式规格及发布时间，因此上述信息仍有待后续官方消息确认。

相关阅读：

《消息称三星电子已量产 Exynos 2700 处理器，Galaxy S27 系列手机将搭载》